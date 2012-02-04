T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şafak vakti Suriye'yi protesto ANKARA (A.A)

04 Şubat 2012 09:21

-Şafak vakti Suriye'yi protesto ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - Suriyeli öğrenciler, devam eden operasyonlarda ve dün cuma namazı sonrasında düzenlenen gösterilerde yaşanan ölümleri protesto etti. Türkiye'de eğitim gören, Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu üyesi bir grup öğrenci, sabaha karşı saat 05.00 sularında, Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği önüne geldi. Suriyeli öğrenciler, büyükelçiliği çevreleyen duvarın üzerindeki tellere, üç yıldızlı İstiklal bayrağı astı. Gruptakiler, daha sonra büyükelçilik binasının karşısında, Arapça sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Muhammed Mahlik adlı Suriyeli öğrenci, ülkedeki olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirterek, seslerini duyurmak için protesto eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24