-Şafak vakti Suriye'yi protesto ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - Suriyeli öğrenciler, devam eden operasyonlarda ve dün cuma namazı sonrasında düzenlenen gösterilerde yaşanan ölümleri protesto etti. Türkiye'de eğitim gören, Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu üyesi bir grup öğrenci, sabaha karşı saat 05.00 sularında, Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği önüne geldi. Suriyeli öğrenciler, büyükelçiliği çevreleyen duvarın üzerindeki tellere, üç yıldızlı İstiklal bayrağı astı. Gruptakiler, daha sonra büyükelçilik binasının karşısında, Arapça sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Muhammed Mahlik adlı Suriyeli öğrenci, ülkedeki olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirterek, seslerini duyurmak için protesto eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.