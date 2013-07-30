Şafak Sezer'in Yiğit Bulut ile fotoğrafı sosyal medyanın gündemi oldu

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuk olduğu iftara katılan oyuncu Şafak Sezer'in, Başbakan Erdoğan'ın Ekonomi Danışmanı Yiğit Bulut ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bakanların katıldığı iftar yemeğine iş, sanat, siyaset dünyasından isimler de bulundu.

Gezi Parkı protestoları sırasında, eylemlerin arkasındaki güç olarak "faiz lobisi" kavramını ilk kez dile getiren, Başbakan Erdoğan’ın "telekinezi" yöntemiyle öldürülmek istendiği sözleri çok tartışılan ve kısa bir süre sonra Başbakanlık Başdanışmanlığına getirilen Yiğit Bulut ile, protestoların ilk günlerinde göstericilerle birlikte yol kapatıp sonradan Erdoğan’dan özür dileyen "Başbakan’ı seviyorum" diyerek Gezi protestocularını suçlayan oyuncu Şafak Sezer, dün akşam iftarda bir araya geldi.

Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Acun Ilıcalı, Doğuş, Murat Göğebakan, Demet Akalın, Şafak Sezer gibi isimler iftarda hazır bulundu ve Erdoğan bu isimlerle sohbet etti.

Yiğit Bulut ve Şafak Sezer’in birlikte göründüğü fotoğraf sosyal medyada da büyük ilgi gördü.