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Şafak Sezer'in twitter hesabı hacklendi mi?

Gezi Parkı eylemlerine katılıp daha sonrasında Başbakan Erdoğan'dan özür dileyen, bu özrüyle büyük tepki toplayan oyuncu Şafak Sezer'in twitter hesabının RedHack tarafından hacklendiği iddia edildi

01 Ağustos 2013 05:56

Beşiktaş'ta Gezi Parkı eylemlerine katılan, daha sonra eylemlere katıldığı için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dileyen ve bu özrüyle büyük tepki toplayan Şafak Sezer'in twitter hesabı RedHack tarafından hacklendiği iddia edildi.

Şafak Sezer'in twitter hesabının hacklenip hacklenmediği tartışılırken, Şafak Sezer'in hesabından yazılan bir mesajda "Evet arkadaşlar bugün bir prova yaptım gördüm ki Sanal alemde herşeyde inanan bir grup var. Etmeeeee" ifadeleri kullanıldı. 

Twitter'daki çeşitli hesaplar ise Şafak Sezer'in hesabının hacklendiğini fakat Sezer'in hesabını geri alıp yeni tweetler attığını ifade etti:

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RedHack'in hacklediği iddia edilen diğer hesaptan ise şöyle tweetler paylaşıldı:

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