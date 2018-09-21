Şafak Sezer'in ağabeyinden polislere: Ben yapacağım ki siz yakalayacaksınız

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yankesicilik yaparken yakalanan Yavuz Sezer’in bu işi meslek haline getirdiği, 12 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Her iki ayda bir yankesicilik yaparken yakalanan, kısa süreli tutuklu kaldıktan sonra cezaevinde çıkıp tekrar suç işleyen Yavuz Sezer’in 'komedyen' Şafak Sezer’in ağabeyi olduğu öğrenildi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, kendiliğinden teslim olan ve 10 Eylül’de tutuklanan Sezer, emniyetteki ifadesinde “Ben bu işin uzmanıyım, profesörüyüm. Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapıp beni yakalayacaksınız. Tekrar yapacağım, beni tekrar yakalayacaksınız” dedi.