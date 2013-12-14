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Şafak Sezer'e 13 ay hapis cezası

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, oynadığı dizi setinde kameraman dövmekten hapis cezası aldı

14 Aralık 2013 17:16


Ünlü oyuncu Şafak Sezer, oynadığı dizi setinde kameraman Kemal Arslan’a yumruk atmak suçundan 13 ay hapis cezası aldı.

Şafak Sezer 21 Mart 2012’de başrolünde oynadığı ‘Alemin Kralı’ adlı dizinin çekiminde kameraman Kemal Arslan’a saldırıp darp etmişti.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre oyuncu Şafak Sezer 21 Mart 2012’de başrolünde oynadığı ‘Alemin Kralı’ adlı dizinin çekildiği Bağcılar’daki Tem Stüdyoları’na geldi. Gürültü yaptığı gerekçesiyle kamera asistanına “sessiz ol lan” şeklinde bağırdıktan sonra bir yardımcı oyuncuya da kızıp onu sert bir şekilde uyardı. Etrafındakilere de bağıran Şafak Sezer kameraman Kemal Arslan’a “Burada kimse konuşmayacak demedim mi a.. koyayım” diyerek saldırdı. Kameraman Arslan’a yumruk ve tokat atmaya başlayan Sezer’i set çalışanları durdurdu. Olay yatıştıktan sonra ikinci kez gelip kameraman Arslan’a saldıran Sezer, tokat attığı kameramanın sağ kulak zarını patlattı. Bakırköy Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden, aldığı darplar sonucu kulak zarının patladığına dair rapor alan kameraman Kemal Arslan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede oyuncu Şafak Sezer hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

 

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