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Şafak Pavey 'cesur kadın' ödülünü Michelle Obama'dan alacak

ABD Dışişleri’nin ‘Cesur Kadın Ödülü’ne layık görülen CHP İstanbul Milletvekili Pavey ödülünü Dünya Kadınlar Günü’nde Michelle Obama’dan alacak

07 Mart 2012 07:52

 

T24 - ABD Dışişleri’nin ‘Cesur Kadın Ödülü’ne layık görülen CHP İstanbul Milletvekili Pavey ödülünü Dünya Kadınlar Günü’nde Michelle Obama’dan alacak.

Milliyet'in haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği “Cesur Kadın Ödülü”ne layık görüldü. Hillary Clinton’ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından ABD, tüm dünyada kadın haklarının korunması için özel programlar geliştirdi. Bu programlardan biri de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2007’den bu yana her yıl verilen “Cesur Kadın” ödülü oldu. Ödül için bu yıl tüm dünyadan 10 kadın seçildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’nın “onur konuğu” olarak katılacağı törenle ödüllerini alacak isimler arasında bulunan Pavey dün ABD’ye gitti.

 

Ödül bu yıl 10 isme verilecek


Geçen yıl Nobel Barış Ödülü alan iki kadın Leymah Gbowee ve Tawakkol Karman’ın da hazır bulunacağı törende, Pavey’in yanı sıra şu isimler de ödüllerine kavuşacak:
- Maryam Durani (Afganistan)-Kandahar Bölgesel Konseyi üyesi
- Binbaşı Pricilla de Oliveira Azevedo (Brezilya)-Rio de Janeiro Askeri Polis Teşkilatı
- Zin Mar Aung (Burma)-Siyasi aktivist
- Jineth Bedoya Lima (Kolombiya)-Gazeteci
- Hana Elhebshi (Libya)-Mimar ve siyasi aktivist
- Aneesa Ahmed (Maldivler)-Cinsiyet temelli şiddet aktivisti ve eski Kadın İşleri Bakan Yardımcısı
- Shad Begum (Pakistan)-İnsan hakları aktivisti ve Kadın Refahı Birliği kurucusu
- Samar Badawi (Suudi Arabistan)-Aktivist
- Hawa Abdallah Mohammed Salih (Sudan)-Aktivist

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