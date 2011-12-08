Şafak Pavey ve Sırrı Süreyya Önder saçlarını kestirdi

T24 - CHP milletvekili Şafak Pavey ve BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Hopa olayları davası" kapsamında tutuklanan öğrencilere destek olmak için saçlarını keserek olayı protesto ettiler.





Eğitim Sen Ankara Üniversitesi Şubesince, Cebeci Kampüsü girişinde, Hopa'da çıkan olaylarla ilgili, Ankara'da düzenlenen gösterilere dair başlatılan soruşturma kapsamında öğrencilerin tutuklanmasını protesto etmek için eylem düzenlendi.



Eyleme, CHP milletvekili Pavey, BDP milletvekili Önder, öğretim üyeleri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Pavey ve Önder ile diğer katılımcılar tutuklanan öğrencilere destek olmak amacıyla ve olayı protesto etmek için saçlarından bir tutam keserek, yarın ki duruşmada tutuklu öğrencilere verilmek üzere zarfa koydular.



Önder, yaptığı açıklamada "Hopa direnişinin iddianamesi sadece ileride mizah dergilerine konu olacaktır. Öğrencilerin hep yanında duracağız, giden saçımız olsun, insan onuru her şeyden daha önemlidir ve kıymetlidir" değerlendirmesinde bulundu.



Pavey de, tutuklu öğrencilere saçını keserek gönülden sevgilerini gönderdiğini belirtti.



Eyleme destek veren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Sancar da, öğrencilerin tutuklanmasının "büyük bir haksızlık" olduğunu savundu.



Grup adına yapılan açıklamada ise, disiplin cezası adı altında öğrencilere verilen cezalarda artış olduğu ileri sürülerek, "Bizler öğrencilerimizin saçlarının bir teline bile kıyamazken, onlar öğrencilerimiz üzerinden onurlu bir gelecek umudunu yok etmek üzere var güçlerini seferber ediyorlar. Yarın ki duruşmada yargılanacak olan öğrencilerimiz olmayacak, bu ülkenin geleceği yargılanacak" görüşüne yer verildi.





