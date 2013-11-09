'Şafak Pavey ölüm tehdidi aldı' iddiası

Uğur Dündar'ın programına konuk olan CHP'li Şafak Pavey'in annesi Ayşe Önal kızının yurtların kadın-erkek olarak ayrılmasına karşı çıktığı için ölüm tehditleri aldığını söyleyerek, "Tehdit inanılmaz boyutlarda. Söylemeye dilim varmıyor" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in gazeteci annesi Ayşe Önal, Uğur Dündar'ın hazırladığı "Halkın Arenası" programına katıldı.
Cumhuriyet'in haberine göre, programda kızının ölüm tehitleri aldığını belirten Önal olayı şöyle anlattı, "Şafak 8 Ağustos 2012'de yurtların ilk kez ayrıldığı dönemde milletvekili olarak Meclis'e soru önergesi verdi. 'Siz bu yurtları neden ayırıyorsuz?' diye. O zamanlar sansür güçlü olduğu için duymadı Türk toplumu... Bu kız ve erkek evlerinin ayrılmasıyla duyuyor toplumumuz. Ama esas olarak o dönemde başladı. O soru önergesini verdikten bir hafta sonra isim vermeyeceğim...Bir gazete çok kötü şekilde Şafak'ı hedef gösterdi. Hemen arkasından Ankara polisi Şafak'ı aradı. Koruma vermek istedi. Çünkü ağır bir ölüm tehditi almış. Bizim haberimiz bile yoktu."