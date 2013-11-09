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'Şafak Pavey ölüm tehdidi aldı' iddiası

Ayşe Önal: Kızım Şa­fak 8 Ağus­tos 2012'de yurtların ilk kez ayrıldığı dönemde milletvekili olarak Meclis'e soru önergesi verdi. Sansür güçlü olduğu için Türk toplumu duymadı

09 Kasım 2013 18:33

Uğur Dündar'ın programına konuk olan CHP'li Şafak Pavey'in annesi Ayşe Önal kızının yurtların kadın-erkek olarak ayrılmasına karşı çıktığı için ölüm tehditleri aldığını söyleyerek, "Tehdit inanılmaz boyutlarda. Söylemeye dilim varmıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in gaze­teci annesi Ayşe Önal, Uğur Dündar'ın ha­zırladığı "Halkın Arenası" programına katıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, programda kızı­nın ölüm teh­itleri aldığını belirten Önal olayı şöyle anlattı, "Şa­fak 8 Ağus­tos 2012'de yurtların ilk kez ayrıldığı dönemde milletvekili olarak Meclis'e soru önergesi verdi. 'Siz bu yurtları ne­den ayırıyorsuz?' diye. O zaman­lar san­sür güç­lü ol­du­ğu için duy­ma­dı Türk toplumu... Bu kız ve er­kek ev­le­ri­nin ay­rıl­ma­sıy­la du­yu­yor toplumumuz. Ama esas olarak o dönemde başladı. O so­ru öner­gesini verdikten bir hafta sonra isim vermeyeceğim...Bir gazete çok kötü şekilde Şafak'ı hedef gösterdi. Hemen arkasından Ankara polisi Şafak'ı aradı. Koruma vermek istedi. Çünkü ağır bir ölüm tehditi almış. Bizim haberimiz bile yoktu."

 

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