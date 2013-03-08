Şafak Pavey Esma Esed ile görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşen, CHP Hatay milletvekilleri Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan oluşan heyet Türkiye'ye döndü

ntvmsnbc.com'da yer alan haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşen CHP heyetinin Hatay'ın Yayladağı Gümrük Kapısı'nda yapılan işlemlerin ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye döndüğü belirtildi.

Yaptıkları ziyaretle ilgil açıklama yapan CHP Hatay milletvekili Hasan Akgöl, heyette yer alan CHP İstanbul milletvekili Şafak Pavey'in Esma Esed ile görüşme yaptığını söyledi.

Esed'in ABD'li gazeteci hakkında bilgisinin olmadığını söylediğini kaydeden Akgöl, Ürdünlü kayıp gazeteci Beşşar Kaddumi'nin durumunu da sorduklarını ancak ölmüş olabileceğinin söylendiğini belirtti. Akgöl, “Beşşar Kaddumi'nin ölmüş olabileceği konuşuluyor. Esed'den her iki gazetecinin akıbeti hakkında araştırma yapılmasını talep ettik. O da gerekli çalışmalarını yapacağını söyledi” dedi.

Yaptıkları ziyaretin olumlu geçtiği bilgisini veren Hasan Akgöl, kayıp yabancı gazetecilerden birinin ölmüş olabileceğini, diğeri hakkında bir bilgi bulunmadığını açıkladı.

