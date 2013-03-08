T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şafak Pavey Esma Esed ile görüştü

Beşşar Esed ile görüşmek üzere Suriye'de bulunan CHP heyeti Türkiye'ye döndü. CHP İstanbul milletvekili Şafak Pavey, Esad'ın eşi Esma Esed'le görüştü

08 Mart 2013 14:15

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşen, CHP Hatay milletvekilleri Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan oluşan heyet Türkiye'ye döndü

ntvmsnbc.com'da yer alan haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşen CHP heyetinin Hatay'ın Yayladağı Gümrük Kapısı'nda yapılan işlemlerin ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye döndüğü belirtildi. 

Yaptıkları  ziyaretle ilgil açıklama yapan CHP Hatay milletvekili Hasan Akgöl, heyette yer alan CHP İstanbul milletvekili Şafak Pavey'in Esma Esed ile görüşme yaptığını söyledi.

Esed'in ABD'li gazeteci hakkında bilgisinin olmadığını söylediğini kaydeden Akgöl, Ürdünlü kayıp gazeteci Beşşar Kaddumi'nin durumunu da sorduklarını ancak ölmüş olabileceğinin söylendiğini belirtti. Akgöl, “Beşşar Kaddumi'nin ölmüş olabileceği konuşuluyor. Esed'den her iki gazetecinin akıbeti hakkında araştırma yapılmasını talep ettik. O da gerekli çalışmalarını yapacağını söyledi” dedi.

Yaptıkları ziyaretin olumlu geçtiği bilgisini veren Hasan Akgöl, kayıp yabancı gazetecilerden birinin ölmüş olabileceğini, diğeri hakkında bir bilgi bulunmadığını açıkladı.
 

 

ETİKETLER

esadşafak paveyesma esad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24