Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ilişkin firari şüpheli Seccad Yeşil İstanbul’a getirildi

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaydan 13 gün sonra yakalanan şüpheli Seccad Yeşil, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü gece saatlerinde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Olaydan 13 gün sonra firari şüpheli Seccad Yeşil, Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Seccad Yeşil'in, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındığı öğrenildi.