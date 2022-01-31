Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelilerinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 11 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, olayda silahı kullandığı öne sürülen Kadir Yasak’ın da aralarındaki bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Burada, savcılıkça şüpheliler için ek gözaltı süresi istendi. Savcılığın talebini değerlendiren nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 11 şüpheli hakkında 4 gün daha ek gözaltı süresi verilmesine hükmetti. Şüpheliler, ek gözaltı kararının ardından yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (ANKA)