Şafak Bay’ın annesinin gözaltı süresi uzatıldı

Atanamayan öğretmenlerin sembolü olan ve 2011 yılında 27 yaşındayken kanserden yaşamını yitiren Şafak Bay’ın annesi,11 Ağustos’ta HDP’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 57 yaşındaki Meryem Bay'ın gözaltı süresinin 2 haftaya çıkarıldığı belirtildi.

HDP Yenişehir İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Meryem Bay ve beraberinde gözaltına alınan kişilerin gözaltı süresinin 2 haftaya çıkarıldığını, cuma günü adliyeye çıkarılmalarını beklediklerini belirten Avukat Hoşyar Sarıyıldız, dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle Meryem Bay’ın tam olarak neyle suçlandığı konusunda bilgi edinemediklerini söyledi.

Sarıyıldız, “Gözaltındayken aile üyeleriyle görüşme yapılamıyor. Meryem Bay gözaltına alındığından beri ailesiyle de görüştürülmedi. Sadece her gün rapor almak üzere Toros Devlet Hastanesi’ne götürülürken eşiyle ayaküstü görüşebiliyor. O da her zaman olmuyor. Cuma günü savcılığa çıkarılmalarını bekliyoruz” diye konuştu