-ŞAFAK BASKININDA 30 GÖZALTI KONYA (A.A) - 18.01.2011 - Polisinin Konya merkezli olarak, İstanbul, Afyonkarahisar ve Aksaray'da bir suç örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, 30 kişi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grubun, silah zoruyla haraç almak, yasa dışı çek-senet tahsilatı yapmak, suç örgütü kurmak gibi pek çok suça karıştığı ihbarı üzerine yaklaşık 1 yıl önce harekete geçti. Yapılan inceleme ve teknik takip gibi çalışmaların tamamlanması ve delillerin toplanmasının ardından polis, şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle, Konya merkezli, İstanbul, Afyonkarahisar ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya kent merkezinde belirlenen birçok adrese Özel Hareket polislerinin katılımıyla baskın yapıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Ahmet C'nin, merkez Meram ilçesinde kaldığı, alt katı yatakhane olan, üst katında ise kumar oynatıldığı ve örgütün merkezi olduğu belirtilen binaya, kapısı kırılarak girildi. -''BEN TERÖRİST MİYİM?''- Söz konusu evde gözaltına alınan Ahmet C, çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Beni niye çekiyorsunuz, ben terörist miyim?'' dedi. Operasyonda toplam 30 kişinin gözaltına alındığı, yapılan aramalarda çok sayıda silahla çek ve senetin ele geçirildiği kaydedildi.