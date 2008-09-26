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Ekonomi

Şafak ABD’li yerine Yunanlı ortak aldı

Geçtiğimiz yıl hisselerinin yarısından fazlasını ABD’li şirkete satıp, sonra vazgeçen Şafak Hastaneleri şimdi hisselerinin yarısını 48 milyon dolara Yunanlı Hygeia&r

26 Eylül 2008 03:00

Geçtiğimiz yıl hisselerinin yüzde 60’ını 60 milyon dolar bedel ile Julius Baer’e satıp, ardından da bu karardan vazgeçen Şafak Hastanaleri şimdi de hisselerinin yüzde 50’sini 48 milyon dolara Yunanlı Hygeia’ya sattı.

Şafak Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Saim Öztürk, "Eski ortaklığımızla yönetim konusunda sorunlar yaşamıştık. Bu nedenle hisselerimizi geri aldık. Şimdi yeni ortağımız ile yönetimde eş,t söz hakkına sahip olacağız. Beraber yurtduışına açılacağız" dedi.

Birkaç yıl içinde Dubai’de başlayarak yurtdışında yayılmak için 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını dile getiren Öztürk, "Ortağımız zaten Hırvatistan, Kuzey Kıbrıs, Romanya gibi ülkelerde varlığını koruyor. Bizim amacımız yurt dışında onlarla birlikte büyümek. Ayrıca Türkiye’de de 4-5 hastane daha almayı planlıyoruz" dedi. Anlaşma kapsamında İstanbul’da Şafak grubuna ait olan bir arazinin yarısı da Hygeia’ya satıldı. Ortaklar bu araziye kısa süre içinde modern bir hastane kurmayı planlıyor. Özel Şafak Hastaneleri 1998 yılında kuyumculuk sektörünü bırakarak sağlık sektörüne el atan Saim, Seçim ve Mehmet Öztürk kardeşler tarafından kuruldu. 1998’de ilk hastanelerini İstanbul Gaziosmanpaşya’da açan üç kardeş, 2002’den 2005’e kadar Göztepe Şafak Hastanesi, Bahçelievlerde JFK hastanesi ve yine Gaziosmanpaşa’da bir hastene kurdu. 4 hastaneye sahip olan Özel Şafak Hastaneleri Grubunun toplam yatak sayısı ise 500’ü aşıyor.


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