T24 LogoT24 Logo
Gündem

''ŞAFAK 1'' DE 189 KİŞİYE DAVA ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 13:07

-''ŞAFAK 1'' DE 189 KİŞİYE DAVA ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı iddia edilen 189 kişiye dava açtı. Başsavcılığın talimatıyla, Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin geçen haftalarda düzenlediği ''Şafak 1'' adı verilen operasyon kapsamında iddianame hazırlandı. Soruşturmayı yürüten Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Murat Esen, 89'u uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı, 100'ü ise bu maddeleri kullandığı savunulan 189 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, satıcı konumundaki sanıkların, özellikle Hatay, Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır'dan getirilen ve büyük kısmı esrar olan uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri, Mamak ve Altındağ'daki çeşitli semtlerde sattıkları ifade edildi. Sanıkların, gruplar halinde, 10'ar günlük periyotlarda uyuşturucu satışı yaptıkları kaydedilen iddianamede, bazı sanıkların evlerinde yaş hint keneviri bulunduğu da belirtildi. Bu arada, davanın açıldığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıkların, uyuşturucu ticaretini suç örgütü kapsamında yaptıkları gerekçesiyle ''görevsizlik'' kararı verdiği ve dosyayı özel yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24