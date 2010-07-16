-''ŞAFAK 1'' DE 189 KİŞİYE DAVA ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı iddia edilen 189 kişiye dava açtı. Başsavcılığın talimatıyla, Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin geçen haftalarda düzenlediği ''Şafak 1'' adı verilen operasyon kapsamında iddianame hazırlandı. Soruşturmayı yürüten Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Murat Esen, 89'u uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı, 100'ü ise bu maddeleri kullandığı savunulan 189 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, satıcı konumundaki sanıkların, özellikle Hatay, Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır'dan getirilen ve büyük kısmı esrar olan uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri, Mamak ve Altındağ'daki çeşitli semtlerde sattıkları ifade edildi. Sanıkların, gruplar halinde, 10'ar günlük periyotlarda uyuşturucu satışı yaptıkları kaydedilen iddianamede, bazı sanıkların evlerinde yaş hint keneviri bulunduğu da belirtildi. Bu arada, davanın açıldığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıkların, uyuşturucu ticaretini suç örgütü kapsamında yaptıkları gerekçesiyle ''görevsizlik'' kararı verdiği ve dosyayı özel yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği öğrenildi.