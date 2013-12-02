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Sadullah Ergin: Utandırmadan soyuyoruz

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün cezaevlerindeki çıplak aramalara ilişkin soru önergesini yanıtladı

02 Aralık 2013 09:59

Cezaevlerindeki çıplak arama iddialarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde yapıldığı anlaşılmıştır” cevabını verdi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün cezaevlerindeki çıplak aramalara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Ergin, önergeyi “Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması ve kurum müdürünün uygun görmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde yapıldığı anlaşılmıştır” şeklinde yanıtladı.

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