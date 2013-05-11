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Sadullah Ergin: Ölü sayısı 30'dan fazla, yaralı 100 civarında

Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay Reyhanlı'da meydana gelen patlamada ölü sayısının 30'dan fazla olduğunu ifade etti

11 Mayıs 2013 20:10

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen iki patlamanın ardından bomba yüklü bir aracın daha bulunduğu öne sürüldü. Ölü sayısı sürekli arttı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, son olarak yaptığı açıklamada ölü sayısının 30'dan fazla olduğunu yaralı sayısının ise 100 civarında  olduğunu söyledi


 Reyhanlı'da 500 metre ara ile meydana gelen iki patlamada ölenlerin sayısının 30'a çıktığı, yaralı sayısının ise sürekli artığı kaydedildi. Bomba yüklü 4 araçta meydana gelen patlamanın ardından ilçeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. İlçede bomba yüklü bir aracın daha bulunduğu iddia edilirken, kente Hatay merkezden sinyal kesici cihazların gönderildiği belirtildi.
  

Gül: Uyanık ve dik olunmalı


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamalara ilişkin provokasyonlara karşı uyanık ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.


 

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