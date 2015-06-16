Sadullah Ergin, Erdoğan'ın Gül operasyonları için ne dedi?

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl başdanışmanlığını yapan ve bu dönemi yazan Ahmet Sever'in çıkardığı "Abdullah Gül ile 12 Yıl" isimli kitap tartışılmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Yasa Tasarısı’nda olmayan “Mevcut cumhurbaşkanı yeniden seçime giremez” düzenlemesinin bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından parti kurmaylarına eklettirdiği ortaya çıktı.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Sever’in kitabında, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün bu düzenleme yasalaşmadan dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, “Biz bu konuyu aramızda konuşarak hallederiz. Yasayla engel koymaya gerek yok. Böyle bir yasa beni rencide eder” diye haber gönderdiği, Ergin’in bu mesajı ilettiği Erdoğan’ın ise bu isteği olumsuz yanıtladığı, bu gelişmenin Gül’ü çok kırıp incittiği anlatılıyor.

‘Köşk’ten görünmeyen boyutlar’

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Ergin, Sever’le görüşerek olayın Çankaya Köşkü’nden görünmeyen boyutları olduğunu, kitaptaki bilginin doğru olmasına rağmen farklı geliştiğini anlattı. Adalet Bakanlığı’nın yasa tasarısında tekrar seçilmeye engel teşkil edecek bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Ergin, düzenlemenin TBMM’de kurulan Alt Komisyon’da kendisinin ve bakanlığının olumsuz tavrına karşın, AK Partililerin önergesi ile eklendiğini hatırlattı. Gül’ün devreye girdiği iddiasına da itiraz eden Ergin, Gül’ün kendisi için itiraza tenezzül etmediğini, tartışmanın AK Parti içinde yaşandığını aktardı.

Önergeden önce vazgeçildi

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin anayasa değişikliğinin ardından, mevcut Cumhurbaşkanının bir daha aday olup olamayacağı tartışılmıştı. Adalet Bakanlığı 2012’de cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bir tasarı hazırlayarak TBMM’ye sunmuştu. Tasarı metnine göre 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapan birinin, 5 yıl için bir daha aday olmasının önünde hiçbir engel yoktu. Ancak, tasarı Anayasa Komisyonu altında kurulan komisyonda görüşülürken, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın isteği ile AK Partililerin oluşturduğu bir istişare komisyonu ikinci kez aday olmayı engelleyen bir önerge hazırladı. Mustafa Şentop, Bekir Bozdağ, Burhan Kuzu, Haluk İpek ve Ahmet İyimaya gibi hukukçular ile Ergin ve Adalet Bakanlığı bürokratlarından oluşan bu komisyon, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış birinin ikinci kez aday olup olmayacağını tartıştı. Ergin, bu düzenlemenin doğrudan Gül’ü hedef aldığını savunurken, düzenlemenin anayasaya da aykırı olacağını söyledi. Ergin, “Genel Kurul görüşmeleri sırasında muhalefet ‘Gül size ne yaptı’ diye sorarsa yanıtını da verirsiniz” diye çıkışınca tartışma bitti ve önergeden vazgeçildi.

‘Ergin gidince yeniden konuldu’

Ancak Ergin’in, bürokratlarıyla birlikte bakanlığa dönmesinin ardından diğer komisyon üyeleri durumu Erdoğan’a anlatıp, önergenin tasarıya eklenmesinde fayda olacağını ilettiler. Bunun üzerine Erdoğan da “Ekleyin” talimatı verdi.

‘Yeniden mahcup olmayalım’

AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Yasası ile ilgili bu konu, bir kez daha 11 Ağustos 2014 günü AK Parti MKYK toplantısında görüşüldü. Gül’ün “Partime dönerim” açıklamasını yaptığı sırada devam eden AK Parti MKYK, büyük kongrenin 27 Ağustos günü, yani Gül’ün görevini devretmesinden bir gün önce yapılmasını kararlaştırdı. Bu, Gül’ün, partinin başına dönmesinin önüne geçen kritik bir hamleydi. Bu duruma bazı 3 dönemlik MKYK üyeleri tepki gösterdi. Bunlardan biri de Ergin’di. Ergin, “Cumhurbaşkanlığı meselesindeki mahcubiyetimiz ortadayken bir kez daha bizi mahçup edecek bir adım atmayalım. O gün orada olan arkadaşlarımızın hepsi burada. Anayasaya aykırı dedik. Dinletemedik. Mahkemeden döndü, mahçup olduk. Kongre tarihini iki gün ertelemeliyiz” görüşünü dile getirdi.