Sadullah Ergin 11 gazeteciye Silivri Cezaevi'ni gezdirdi

Ergenekon ve Balyoz davası sanıklarının da kaldığı Silivri Cezaevi'nde önceki gün Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile teftiş yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin dün 11 gazeteciye cezaevini gezdirdi.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, Milliyet gazetesinden Aslı Aydıntaşbaş, Vatan gazetesinden Ruşen Çakır, Zaman gazetesinden Bülent Korucu, Sabah gazetesinden Emre Aköz, Star gazetesinden Ergun Babahan, Türkiye gazetesinden Rahim Er, Cumhuriyet gazetesinden Utku Çakırözer, Radikal gazetesinden Oral Çalışlar, Akşam gazetesinden Nagehan Alçı ve Taraf gazetesinden Tuncer Köseoğlu Silivri Cezaevi'ni inceledi.

İşte Silivri Cezaevi'ni inceleyen gazetecilerden bazılarının yazıları şöyle:

Ahmet Hakan – İşte Silivri Cezaevi

Eğer bana “Gezdin gördün... Nedir durum?” derseniz, şunu söylerim:

“Allah kimseyi düşürmesin.”

Özellikle de “yüksek güvenlikli” bölüme...

Çünkü sonuç olarak...

Daracık, küçücük bir hücrede yatılıyor.

Evet, ortak kullanılan bir salon ile ortak kullanılan bir havalandırma var ama sonuçta tek kişi için ayrılan yer feci derecede basan, küçücük bir hücre...

Yatakta iki elinizi açtığınızda duvarlarla karşılaşıyorsunuz.

Standartları ne kadar yüksek olursa olsun, hijyen ne kadar parlak olursa olsun, çıkan yemekler ne kadar kaliteli olursa olsun...

Sonuçta hayatın geçtiği yer orası...

Hiç kolay değil yani...

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Oral Çalışlar – Komutanların, gazetecilerin kaldığı hücreler

Adalet Bakanı ve cezaevleri yöneticilerinin eşliğinde gördüğümüz Silivri Cezaevi yerleşkesi sonuç olarak cezaeviydi. Bir deneyimli cezaevi kişisi olarak ancak bazı karşılaştırmalar yapabilirim.



Fiziki koşullar, bizim daha önce kaldığımız sivil cezaevlerine göre bir ölçüde daha iyi sayılabilirdi. Askeri cezaevleriyle karşılaştırıldığında ise koşullar çok da farklı sayılmaz.



Eski cezaevlerinin maddi koşulları kötüydü ama insani açıdan çok sayıda kişinin kaldığı koğuşlar daha insan ruhuna uygundu diyebilirim.

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Ruşen Çakır – Devletin gösterdiği ve gördüğümüz Silivri

Son olarak şunu söylemek isterim: Günümüz cezaevlerinin, geçmişe, örneğin 12 Eylül askeri rejimine göre daha insani koşullara sahip oldukları aşikâr ancak yargılama süreçleri hakkında aynı şeyi söylemek hayli zor. Örneğin dün biz Silivri Cezaevi’ni gezerken Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül kamu vicdanını ciddi bir şekilde yaralayacak şekilde çok ağır bir cezaya çarptırıldı. Dolayısıyla bir devlet cezaevlerini ne kadar insanileştirirse insanileştirsin, insanların yargıya güvenleri azalıyor, hatta yok oluyorsa her şey boştur. Hukuk devletinin ilk sorgulanması gereken yerler de cezaevleri değil adliyelerdir.

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Aslı Aydıntaşbaş – Yasak şehir Silivri

Cezaevinin koşullarının ehvenişer, mutfağının hijyenik, kütüphanesinin geniş olmasının çok bir önemi yok. Günün sonunda cezaevi, insan ruhu ve bedenin hapsedildiği betonarme bir tabut. Silivri de öyle...

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Ergun Babahan – Her şey mükemmel ama Allah düşürmesin

Adalet Bakanı Ergin bir grup gazeteciye Silivri Cezaevi’ni gezdirdi. Gördüklerimizden sonra cezaevini övmek gibi absürd bir durumla karşılaştık. Dışardan “Dört dörtlük” dedirtecek koşullar, burada yaşayanlara katlanılmaz geliyordur. “Mahkumu Silivri’ye koymuşlar, illa da evim demiş” misali.

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Nagehan Alçı – Silivri’deki dünya

Kısacası fiziki koşullar fena gözükmüyor ama bu tabii oradaki hayatı hafifletmez. Cezaevinin havası ve ağırlığı her yerde. Bu hava aklıma 3. yargı paketini getiriyor. Şayet paket geçerse birçok kişiye tahliye yolu görünebilir, TMK'daki maddeler değişip, ifade özgürlüğünün önündeki engeller kalkabilir. Bakan Sadullah Ergin iyi haber veriyor: Alt Komisyon aşaması tamam. Genel Kurul'a gelecek. Haziranda, Meclis tatile girmeden hayata geçmesini hedefliyoruz. Hakikaten de Adalet Bakanlığı yargı süreçlerinin hızlanması ve yargıdaki birçok alanda gelişme sağlanması için canla başla çalışıyor.

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Bülent Korucu - Silivri'ye imaj düzeltme operasyonu

Hürriyeti elinden alınan insanların fazladan ve hukukun emretmediği cezalara maruz kalmaması için insanî seviyenin tutturulması gerekiyor. Bakanlığın bunu gerçekleştirmek üzere samimi çabasına tanıklık ettik. Dikkatlerin toplandığı Silivri'ye daha çok özen gösterildiği muhakkak.

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Rahim Er - İşte Silivri

Silivri Cezaevi şehir içinde bir şehir olmuş. Mapusane’den cezaevine. Sultanahmet’ten Silivri’ye. Neticede her şey gayet iyi olsa da insanın hürriyeti yoksa geri kalanı buruk duygular oluyor. İnsan hürriyeti olmayınca evinde bile mahkum olur. Volta atılan havalandırma sahası kimi düşündürmedi ki? Ne denir Allah kimseyi şaşırtmasın, Allah kimseyi düşürmesin.

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