Sadr'ın emriyle yüzleri maskeli, silahlı Şiiler, IŞİD'e karşı sokağa döküldü

Irak Şam İslam Devleti militanları başkent Bağdat'ı almak için günlerdir çatışıyor. Şiilerin önemli bir dini lideri ise, sessizliğini ilk kez bozdu. Dini lider Mukteda es Sadr'ın çağrısı üzerine yüzleri maskeli, silahlı Şiiler, IŞİD'e karşı gövde gösterisi yaptı.

Irak'ta Şii milisler IŞİD'e karşı gövde gösterisi yaptı. Irak'ın başkenti Bağdat ve Basra'da Şii dini lider Mukteda es Sadr'a bağlı milisler geçit töreni düzenledi.

Bağdat sokakları, IŞİD'in ilerleyişi karşısında Şii milislerin gövde gösterisine sahne oldu. Gövde gösterisinin adresi Şiilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Sadr semti oldu.

Şii dini lider Mukteda es Sadr'a bağlı üniformali milisler roket atarlar, kısa mevzili roket fırlatan askeri araçlarla sokaklarda yürüdü.

Basra'da da yürüyüş vardı

Bir diğer askeri geçit Şiilerin kalesi olarak görülen Basra'da yapıldı. Askeri geçit törenine katılan milisler, "Bu askeri geçit töreninin amacı Irak halkının düşmanlarına bir mesaj göndermek. Mehdi ordusunun gelişmiş ve ağır silahları var. Irak halkının başındaki bu belayı defedecek güce sahibiz" dediler.

Şii milislerin gövde gösterisi, Mukteda es Sadr'ın çağrısı üzerine yapıldı.

Ancak Sadr'ın IŞİD tehdidi karşında Irak Başbakanı Nuri el Maliki yönetimine destek verip vermeyeceği net değil.

Irak'ın önde gelen dini figürleri arasında yer alan Mukteda es Sadr'a bağlı on binlerce milis bulunuyor.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr tarafından 2003 Eylül'ünde kurulan Mehdi ordusu, ülkenin güneyindeki Bağdat'ın Sadr bölgesi, Necef ve Basra kentlerinde etkin.

2006 yılına kadar ABD ve İngiltere güçleriyle çatışan Mehdi ordusu, 2009 yılına kadar Maliki güçleriyle de çarpıştı.

Silah bıraktığını 2009'da açıklayan örgüt, Şii dini lider Sistani'nin IŞİD'e karşı verdiği son cihad fetvası ile tekrar silahlanacağını duyurdu.

Mehdi ordusu 2004-2008 yılları arasında Saddam Hüseyin döneminde görev yapmış bürokratlara, Sünni kanaat önderlerine suikast düzenlemek ve sivillere yönelik "ölüm mangaları" kurmakla suçlanıyor.

Örgütün yaklaşık 60 bin milis gücü olduğu ifade ediliyor.