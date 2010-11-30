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Spor

SADRİ ŞENER'İN RAKİBİ EYÜP AŞIK TRABZON (A.A)

30 Kasım 2010 13:01

-SADRİ ŞENER'İN RAKİBİ EYÜP AŞIK TRABZON (A.A) - 30.11.2010 - Trabzonspor'da aralık ayında yapılacak olağan genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Sadri Şener ile eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın yarışması bekleniyor. Daha önce başkanlığa adaylığını açıklayan Sadri Şener, liste oluşturma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Nevzat Şakar'ı asbaşanlık görevinde, Hasan Yener'i genel sekreterlik görevinde, Necmettin Aytekin'i ise başkan yardımcılığı görevinde düşündüğünü bildiren Şener, diğer isimler konusunda da görüşmelerini yürütüyor. Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın ise çalışmalarını sürdürdüğü ve hafta içinde Trabzon'a gelerek bazı görüşmelerde bulunacağı bildirildi.  Eyüp Aşık, yapacağı görüşmelerin ardından büyük olasılıkla pazar günü basın toplantısı düzenleyerek başkanlığa adaylığını açıklayacağını söyledi. Daha önce başkanlığa adaylığı konusunda ismi geçen, ancak bir yazılı açıklama yaparak bu düşüncesinden vazgeçtiğini açıklayan İbrahim Usta'nın katılmayacağı genel kurulda, seçime büyük olasılıkla Sadri Şener ve Eyüp Aşık girecek.

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