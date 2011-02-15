-SADRİ ŞENER'DEN VOLKAN BABACAN GÖNDERMESİ BODRUM (A.A) - 15.02.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ile yaptığı işbirliği kapsamında bir okula 16 adet akıllı tahta yardımında bulundu. Gümbet mahallesinde bulunan Hüseyin Boyacı İlköğretim Okuluna alınan 16 akıllı tahtayı görmek için okula ziyarette bulunan Şener, ''Bodrum'u çok seviyorum ve her fırsatta Bodrum'a geliyorum. Belediye başkanımız okula akıllı tahta alınması için benden yardım istedi ve ben de bunu kabul ettim. Akıllı tahtayı ilk defa görüyorum ''dedi. Fenerbahçe Kayserispor maçı hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, ''Fenerbahçe'yi tebrik ettim. Kayserispor'un kalecisini de tebrik ettim. Muazzam bir kaleciymiş, daha ikinci dakikada pes ettirdi Kayserispor'u ve daha gerisine de gerek kalmadı'' diye konuştu. Şener, hatalı pas vererek gol yiyen Kayserispor kalecisi Volkan Babacan'ın iyi bir kaleci olmadığını iddia ederek, ''Babacan iyi bir kaleci değil. Ben olsam o golü yedikten sonra işaret eder beni değiştirin derim. Maçta yaptığı birkaç tane daha hata var, ama bu tabi şans. Bize de inşallah aynı hataları yapar diye temenni ediyorum'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Trabzonspor'un şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna Şener, şunları söyledi: ''Şu anda tüm takımlardan daha fazla görüyorum. 2 puan öndeyiz, averajda da öndeyiz ve bunlar hep avantaj. Ama 13 maç var bunlar değişir tabi. Fenerbahçe puan olarak yaklaştı, ama uzaklaşabilir, biz de uzaklaşabiliriz. Oturmuş bir takımımız var. Sivas maçı da bir kırılma noktasıydı, onu da hallettik. İnşallah bundan sonra Manisaspor'u da yenerek yolumuza devam edeceğiz.''