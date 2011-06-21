-SADRİ ŞENER'DEN SELÇUK'A SİTEM TRABZON (A.A) - 21.06.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, bu sezon şampiyon olmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, Trabzonspor'un tarihinde az ulaşılabilen puanlardan birini topladıklarını, ancak şampiyon olamadıklarını belirterek, ''Şampiyonluğu 1 gol averajıyla kaçırdık. Kısmet değilmiş. Yeni sezonda da şampiyon olmak için kolları sıvadık'' dedi. Bu yıl Avrupa'da da başarı istediklerini ifade eden Şener, ''Şampiyonlar Ligi'ne kalmaya uğraşacağız. İlk ön eleme turunda 5 rakibimiz var, onlardan biriyle oynayacağız. İkinci turda daha kuvvetli takımlar geliyor. Takımdan ayrılan, şu veya bu sebeple kaza geçiren oyuncularımız oldu. Dün talihsiz bir şekilde Barış da sakatlandı. Bunlar sporun içinde var. Teslimiyetçi olmamamız lazım'' diye konuştu. Zokora, Ardijan ve Henrique olmak üzere Avrupa'nın önemli üç oyuncusunu kadrolarına kattıklarını vurgulayan Şener, şöyle devam etti: ''Aldığımız oyuncuların Avrupa'nın en iyi oyuncuları olduğu benim ifadem değil, hocaların söylemi. Yabancı oyuncuların yanı sıra genç oyuncuları da kadromuza kattık. İki genç oyuncuyu daha almaya çalışacağız. İstediğimiz, ilk 11'e hemen girecek nitelikte bir oyuncu piyasada yok. Bu yüzden genç oyuncu alacağız ve yerli bir forvet için de arayışlarımız devam ediyor.'' Şener, Galatasaray'ya anlaşan Selçuk İnan ile sözleşmesinin uzaması konusunda 7-8 görüşme yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Bu görüşmeleri yönetim kurulu üyemiz Recep bey daha çok yaptı. Benim bildiğim kadarıyla pek buranın sosyal hayatına alışamadı ve İstanbul'da yaşamak istedi. Yoksa bizden daha büyük takıma gittiği doğru değil. 'Trabzonspor'u seviyorum' demeçlerini bugün gazetelerden okudum, onların doğru olduğunu sanmıyorum. Biraz daha net konuşayım. Ben Selçuk'u aldığım zaman o kulübe 3 milyon avro verdim. Küme düşmüştü o kulüp ve bizim verdiğimiz parayla o takım tekrar lige çıktı. Selçuk bana 3 sene içinde 2 sene doğru dürüst top oynamadı. 'Niye aldın' diyenler bile oldu. Sadece son sene burada top oynadı. Bunun karşılığını da vermedi. Allah yolunu açık etsin. Trabzon tarihinde 'sevimli bir futbolcumuz vardı' diye bahsetmeyeceğiz. Bahsetmememiz de lazım.'' -''BURASI ESİR KAMPI DEĞİL''- Fransa'nın Toulouse FC Kulübünün istediği Umut Bulut'un takımdan ayrılmayı çok istediğine değinen Şener, şöyle konuştu: ''Umut Bulut'un transfer gündemi geçen sezon da vardı. Umut'un bizzat kendisi Trabzonspor'u çok sevmesine karşın özel ailevi durumlarından ötürü yurt dışına gitmek istediğini birkaç defa bize bildirdi. Burada oynamak istemediğini söyledi. Biz de kendisiyle görüştük yine cümleler aynı. Cevaplar aynı öyle olunca birde özel hayat olunca yönetim olarak yapacak bir şeyimiz kalmadı. Burası esir kampı değil. Zorla oynatacak halimiz yok. Onun için bir takım görüşmeler yapıyoruz. Bittiği zaman haber veririz.'' Barış Özbek'in sakatlanmasına değinen Şener, ''Barış'ın sakatlığı da uzun sürerse dondurabiliriz sözleşmesini. Aldığımız adam veya mevcut bünyemizdeki futbolcuların başına böyle bir şey geldi mi insani tarafı da var. Bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Barış'la da yakından ilgileneceğiz. Onur'da yaptığımız gibi Barış'ın sağlığıyla da yakından ilgileneceğiz. Yoksa Onur'u da farklı yerde ameliyat ettirebilirdik'' diye konuştu. -BURAK VE ENGİN MÜJDESİ- İç transferde kaleci Tolga'dan sonra Burak ve Engin'le de anlaşmak üzere olduklarını belirten Şener, şu görüşleri dile getirdi: ''Burak ve Engin'le konuştuk. Onlarla bir sorunumuz yok. Karşıyaka'dan Aykut'u almak için görüşmelerimiz sürüyor. Kendisi Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. Konuşuyoruz, anlaşırsak almak istiyoruz. Takımın ilerisini de düşünmek lazım. Bursaspor'dan Ozan ve Turgay'ı istedik. Onlar da bize cevap verdi, satmak istemediklerini belirtti. Biz de şu anda etik olarak bu olayın üstüne gitmemeliyiz. Bize yakışmaz. Fırsatçılık yapıyormuşuz gibi olmak istemedik. O yüzden stop ettik.'' Futbol Federasyonu Başkanlığı için tek aday kalan Mehmet Ali Aydınlar'ı yakından tanıdığını da ifade eden Şener, ''Mehmet Ali Aydınlar'ı kişi olarak tanırım. Acıbadem Hastanelerinin sahibi ve düzgün bir insan. Finans konularına çok hakim. Kendisiyle yakın ilişkilerimiz oldu. Kendisine bizden de 1-2 kişi önereceğiz. Öyle bir çalışma içerisindeyiz. Sadece biz değil, bütün kulüpler. İnşallah Türk futboluna hayırlısı olur'' diye konuştu.