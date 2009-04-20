Sadri Şener'den kutlama!



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, TFF 2. Lig 4. Klasman Grubu'nda liderliği garantileyen ara takımları Trabzon Karadenizspor ve Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde Final Grubu'na kalan basketbol takımını kutladı.



Kulüp başkanı Şener, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, öncelikle büyük önem verdikleri Trabzon Karadenizspor projesinin geleceğe yönelik olarak Trabzonspor'a son derece ciddi katkılar sağlayacağını düşündüklerini, bu ekibin play-off maçlarının ardından Bank Aysa 1. Lig'e yükseleceğine inandıklarını belirtti.



Trabzon Karadenizspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını tebrik eden Şener, ''Önümüzdeki süreçte bu takım bünyesinde (A) takıma hazırladığımız sporcularımızın kulübümüze ciddi katkılarda bulunacaklarına inanıyoruz. Ancak bu doğrultuda takımın bir üst lige çıkmasını da yarışma kalitesinin yüksekliği adına önemli buluyoruz. Klasman Grubu'nda liderliği garantileyen takımımızın koyduğumuz bu hedefe ulaşacağına inanıyoruz'' dedi.



Trabzonspor Kulübü'nün bu sezon itibariyle Türkiye'nin en popüler ikinci spor dalı basketbolda da önemli bir atılım yaptığına işaret eden Şener, son dört takım arasına kalan Trabzonspor Basketbol Takımı'nın bu aşamayı da başarıyla geçerek Beko Basketbol Ligi'ne yükseleceğini savundu.



Şener, basketbolun şehre ayrı bir heyecan getirdiğini de dile getirerek, şunları söyledi:



''Takımımızın oynadığı müsabakalarda salonda yaşanan yoğunluk ve coşku, bu spor dalında da geleceğe yönelik iddialı bir rol oynayabileceğimizin en önemli göstergesi oldu. Türk sporunun 4 büyük kulübünden biri olarak Beko Basketbol Ligi'ne yükselmemiz halinde bu ligin de çehresine önemli katkılar yapacağımızı düşünüyoruz. Bu vesileyle emeği geçen başta başkan yardımcımız Saner Ayar, altyapı ve amatör branşlar sorumlumuz Celil Hekimoğlu olmak üzere basketbol takımımızın teknik heyet ve sporcularını da yürekten kutluyoruz.''



Şener, ayrıca kulübün ekonomik kayba uğramaması için tüm taraftarlardan taklit ve lisanssız ürünlere itibar etmemelerini de istedi.