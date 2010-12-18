-SADRİ ŞENER'DEN ''KENETLENME'' MESAJI TRABZON (A.A) - 18.12.2010 - Trabzonspor Kulüp Başkanı Sadri Şener, başarı arttıkça rakiplerinin de şiddetini artırmaya başladığını belirterek, ''Onun için birlikteliğimizi, kenetlenmemizi çok artırmalıyız'' dedi. Şener, bordo-mavili kulübün 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan 61. genel kurulunda, yönetim kurulu raporlarının oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından söz aldı. Kulüp faaliyetlerinin geniş bir şekilde anlatıldığını ifade eden Şener, ''Birkaç konuda bilgi vermek istiyorum. Sportif başarı bizim için çok önemli. Geçen sezon iki kupa aldık. İnşallah mayıs ayında bir kupa daha alırız. Fakat başarı arttıkça rakiplerimizin de şiddeti artmaya başladı. Onun için birlikteliğimizi, kenetlenmemizi çok artırmalıyız'' diye konuştu. Kulübün HES projesi olduğunu anımsatan Şener, ''ÇED raporu almak üzereyiz. Teminat mektubu ve su kullanım hakkını imzalayacağız yakında. Bunu iki yolla yapacağız. Biri finansman ortaklığı, diğeri kredi ile yapmak. İkinci yol biraz daha meşakkatli ancak sanırım bunu tercih edeceğiz. Yapımı 2-3 yıl sürer. Bizden sonrakiler için çabalıyoruz'' dedi. Borsa konusuna da değinen Şener, ''Galatasaray'ın yaptığı bir model var. Bu model yolunda biz de ilerliyoruz. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim'' ifadesini kullandı. Şener, borç-alacak ilişkisine de değinerek, şöyle devam etti: ''Mayıs ayına kadar yapacağımız futbolcu ve teknik heyet ödemeleri borç hanesindedir. İddaa'dan gelirleri temlik ederek aldığımız paralar giderlerde yoktur. Kongreler mayıs ayında yapılsa daha sağlıklı olur bütçe açısından. Şampiyon olursak, ekstra prim alınacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak daha fazla gelirimiz olacak. Trabzonspor'un borcu döndürülebilir bir borçtur.'' -''TAHMİN ETTİĞİM ŞEYLER BAŞLADI''- İlk yarıyı değerlendiren Şener, şunları kaydetti: ''İlk yarıyı 42 puanla lider bitirdik. Dün akşamki maçtan sonra Lig TV programında benim tahmin ettiğim şeyler başladı. Fenerbahçe'nin bu sene niye geri kaldığı anlatılıyor. Halbuki gündem bizim niye ileri gittiğimiz. Yayıncı kuruluşa kendi gücümle, telefonla uyarı yaptık. Dikkatli olmaları gerekiyor. Bu bir yarıştır. Biri penaltı atamaz, diğeri çizgiden çıkarabilir. Bu artacaktır. Bunun için birlikte olmamız lazım. Eleştirilerinizi mayıs ayından sonra yaparsanız memnun olurum.'' Bu arada, denetleme kurulu raporunda kulüp borcunun 105 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.