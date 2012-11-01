Sadri Şener'den CHP'ye ziyaret tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek Asbaşkan Nevzat Şakar'la görüşmesi, Başkan Sadri Şener'in tepkisini çekti. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikeden ceza alanları kabul edip övdüğünü belirterek, "Sonra da kendisi gelmeyip grup başkanvekillerini gönderiyor. Olmadı, hiç olmadı. Çok şaşkınım ve tepkiliyim. Bu ziyaretten benim haberim yok. Bana da sorulmalıydı. CHP Trabzonspor'u bir şartla ziyaret edebilir. O da özür dilemek için" dedi.

Sadri Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben niye mücadele ediyorum? Niye bu kadar mahkemelerde uğraştık. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Kupa Fener'in' diyor. Biz niye bu kadar mahkemelere, avukatlara para harcıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yakışan Trabzonspor'dan özür dilemektir. Bu işin sorumluluğunu almıyorum. Bunun sorumluluğunu almam."

'Tüm siyasilere eşit mesafedeyiz'

Nevzat Şakar ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Siz değerli milletvekillerini ve siyasileri burada ağırlamaktan son derece büyük mutluluk duyuyoruz. Trabzonspor yönetim kurulu olarak kurulduğu günden bu yana tüm siyasilere eşit mesafede durmaya özen gösteren bir anlayışın sahibiyiz. Bu doğrultuda bizim için her parti ve mensupları değerlidir. Siyaset Trabzonspor'u kullanamaz ama Trabzonspor siyasetin imkanlarından faydalanabilmenin yollarını her zaman için arayabilir" dedi.

'Burada olmak güzel'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da şunları söyledi: "Sayın Sadri Şener'in rahatsızlığını biliyoruz. Kendisine hem genel başkanımız, hem de bizler geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bugün burada olmak güzel. Bizler mecliste futbol adına neler yapabiliriz diye sizinle istişarede bulunmak istiyoruz. Özellikle son 2 yıldır Türk futbolunda kara bulutlar dolaşıyor. Yargıyla ilgili bir takım sorunlar yaşandı, yaşanıyor. İnşallah bunları geride bırakırız. Futbol, bizim yurttaşımızın en masum, en ucuz ve hayatının su gibi gıdasıdır. Son bir-iki yıldır futbol üzerinden oynanan oyunlar yaklaşık 50 milyon yurttaşımızı çok olumsuz etkiledi. Özel yetkili mahkemeler çerçevesindeki tüm davaları takip ediyoruz. Futbol konusunda olanı da takip ettik. Size bu sezon başarılar diliyoruz. Başarılı olacağınıza da inanıyoruz." Daha sonra Oran, İnce ve Özcan'a üzerlerinde isimlerinin olduğu Trabzonspor forması hediye edildi. (DHA)