-SADRİ ŞENER'DEN BASINA SİTEM TRABZON (A.A) - 03.02.2010 - Trabzonspor Başkan Sadri Şener, ''Fenerbahçe'nin şampiyon olarak gösterilmesi bir realite değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde kamuoyu oluşturan basındır''dedi. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, hafta sonu Medical Park Antalyaspor ile yapacağı maçı kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Fenerbahçe maçı sonrası camia kenetlenirken, bordo-mavililer tamamen Medical Park Antalyaspor ile yapacağı maça odaklandı. Kulüp Başkanı Sadri Şener, camia desteğinin önemli olduğunu belirterek, ''Taraftarlarımızın da destek vermesi çok güzel. Futbolda seyirci desteği çok önemli. Onsuz bu iş olmuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında seyirci desteğini herkes statta veya televizyonda gördü. Antalyaspor maçında taraftar desteğine ihtiyacımız var'' dedi. Ligde arzu etmedikleri puan kayıpları yaşamalarına rağmen bir umutsuzluğa kapılmadığını ifade eden Şener, ''Futbolda puan kayıplarını her takım yaşayabilir ve yaşayacaktır da. Önümüzde 15 maç daha var. Biz önümüzdeki Antalyaspor maçını kazanarak yeni bir döneme başlamak istiyoruz'' diye konuştu. Fenerbahçe yenilgisi sonrasında kamuoyunda sarı-lacivertli takımın adeta şampiyon olarak gösterilmesinin doğru olmadığını anlatan Şener, şöyle devam etti: ''Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde kamuoyu oluşturan basındır. Bu rakip takım yöneticileri ve başkanları tarafından oluşturulmuyor. Bazıları duygularını satırlar yansıtıyor. Bu da gayet doğal. Ama bir gerçek var ki şu an lig devam ediyor ve şampiyon henüz belli değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olarak gösterilmesi bir realite değil. Onların da ligde çok kritik maçları var. Şu anda gerçek olan Trabzonspor'un lider olarak ligde yer almasıdır.'' Başkan Şener, daha önlerinde çok maç olduğunu belirterek, ''Bu sonuçlar gelip, geçici. Bunlar hesapta kitapta olan şeylerdir. Daha ilerki haftalarda yaşayabilirdik, hayırlısı. Ona göre tedbirler alıp yolumuza devam ederiz. Yine bu ligde avantaj bizde'' ifadesini kullandı.