-SADRİ ŞENER'DEN ''ARENA'' SİTEMİ İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Bugün Galatasaray'ın yeni stadı açılacak. Türkiye'de statların yapımında kriter nedir? Devlet olarak bu açıklanırsa sevinirim''dedi. TFF ile Spor Toto Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Swissotel'de düzenlenen ''Türk Futbolunun Sorunları ve Geleceği'' konulu toplantıda konuşan Sadri Şener, Anayasa Mahkemesi'nin TFF Tahkim Kurulu kanunuyla ilgili yaptığı değişikliğin tehlikesine dikkati çekti. ''Anayasa Mahkemesi kararı, Türk futboluna facia getirir'' diyen Şener, ''Hukuk kararları mutluluk getirir denir ama TFF Tahkim Kurulu kararları yargıya taşınırsa, sonunda iyi şeyler çıkmayacağı kesin. Nasıl düzeltilir bilmiyorum, hukukçu değilim. Ama bir şekilde çözmek lazım'' diye konuştu. Sadri Şener, Galatasaray'ın gelecek dönemde maçlarını oynamaya başlayacağı Türk Telekom Arena'nın bugün açılışının yapılacağını ve kendisinin de gideceğini aktarırken, devletin stat yapımındaki kriterinin ne olduğunu sordu. Şener, şunları söyledi: ''Bugün Galatasaray'ın yeni stadı açılacak. Türkiye'de statların yapımında kriter nedir? Devlet olarak bu açıklanırsa sevinirim. Ben şanslı illerden biriyim. Stadımızın ihalesi yapıldı. Süper Lig'de ülkenin en doğusunda bulunan kulübüm. Benim stadımın yapılması doğal. Ama İstanbul şehrinin ortasında, gazetelerde okudum 310 milyon TL harcanarak stat yapılıyor. Galatasaray bu ülkenin büyük kulüplerinden biri. Fenerbahçe kendisi yaptı, Beşiktaş kendisi yapmak için çalışıyor. Bu tartışma konusu olabilir. Devlet mi yapmalı, kulüp mü yapmalı? Kriterleri konulursa sağlıklı olur.'' Sadri Şener ayrıca, statlarda şeref tribünü sorunu olduğunu da vurgularken, ''Dünyada şeref tribünü protokolü sporla başlıyor, devletle değil. Normalde ev sahibi ekibe yetki verilmeli. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde olan bu yetkiyle, o yerlerde kimlerin oturduğunu yapacağınız bir incelemeyle görebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.