Sadri Şener TFF'ye savaş açtı

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, yayın gelirlerinde yeni düzenleme yaparak Trabzonspor'un aldığı ücrette kısıtlamaya giden, ayrıca Uyuşmazlık Kurulu'ndaki Trabzonlu Taylan Üner'in görevine son veren TFF'ye savaş açtı.





Şener, Federasyon'un yeni tutumuyla açık şekilde Trabzonspor'u zarara uğrattığını söyledi. Trabzonspor'da üst üste alınan puanlar sonrası keyfi yerine gelen Başkan Sadri Şener, eski Trabzonspor'u yeniden diriltmek için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda gündemdeki konularla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulunan Şener, Türkiye Futbol Federasyonu'na ağır bir şekilde yüklendi. Şener, TFF'nin aldığı yeni yayın gelirleri kararının kendisini fazlasıyla rahatsız ettiğini de belirterek, "Beşiktaş'la birlikte tahkime müracaat ettik, çünkü sadece ikimiz aldığı ücrette bir azalma oldu. Biz Federasyona bir yetki veriyoruz ama onlar bizim verdiğimiz yetkiyi bizim için kötüye kullanıyor. Örneğin 1000 Ytl maaş alıyorsunuz ama gelecek ay maaşınızı sizin seçtiğiniz adam 800 Ytl'ye düşürüyor. Bu 'git ve çık' demek anlamına geliyor. Bu olaya ticari olarak bakarsanız havuza para kazandıran kulüpler, 4 büyük takımlar. Bunları çektiğinizde Digitürk para vermiyor" diye konuştu.



"ANADOLU KULÜPLERİNİN FAZLA PARA ALMASINA KARŞI DEĞİLİZ"



Şener, Futbol Federasyonu'nun Anadolu kulüplerine kendi kasasından yardım etmesi gerektiğini de belirterek, "Rahmetli Hasan Doğan ile yaptığımız görüşmede bana, 'Sizin alacağınız ücretlerden kesip, Anadolu kulüplerine katkı yapacağız' demişti. Ben buna kesinlikle karşı çıkmıştım. Biz Anadolu kulüplerinin fazla para almasına karşı çıkmıyoruz. Bizim karşı çıktığımız, bizden alıp onlara verilmesi. Eğer Federasyon, Anadolu kulüplerine yardım etmek istiyorsa bunu kendi bütçesinden yapsın. Biz halka açık bir şirketiz. Daha önce 'Yayın gelirlerinden, şu kadar para alacağız' diye borsaya bildirdik. Şimdi çıkıp diyeceğiz ki, 'Federasyon parayı vermiyor, alamayacağız.' Bunu istemesek de demek zorundayız. Dolayısıyla bu konuda tahkimin vereceği kararı bekliyoruz. Ama Tahkim Kurulu'da Federasyon'un bir kurulu. Bunu ne kadar değerlendirir bilemiyorum. Şimdi Federasyon çıkıp ben paraları o kulüplere ödemeye başladım da diyebilir" şeklinde konuştu.



"TRABZON'DA BAŞKA TAKIM TUTULMAZ, YASAKTIR"



Anadolu kulüplerinin, gelişmesi için kendi şehirlerinin desteğine ihtiyacı olduğunu da söyleyen Şener, "Şimdi bu kulüplere para verirsen, daha çok isteyecekler. Federasyon, Anadolu kulüplerine, 'Futbol alt yapılarını geliştirmek için yardım ediyoruz' diyor. Kontrol etsinler bakalım, gelişiyor mu? Ondan sonra birde Trabzon'a gelsinler, müzeyi ve tesislerimizi gezsinler, halka ve taraftara baksınlar ona göre karar versinler. Trabzon'da bir tane, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı sevenler cemiyeti bulamazsın, yasaktır. Trabzon'da Trabzonspor tutular. Ama Anadolu kulüplerinin kendi şehirlerinde İstanbul kulüplerinin bir çok cemiyeti var. Birde Anadolu kulüpleri bu parayı aldıklarında, Trabzon'un yaptıklarını yapıp, peşinden gelebiliyorlarsa bizden daha çok kesip onlara versinler" diye konuştu.



"FEDERASYONDA İSTENMİYORUZ"



Şener, Federasyon'un yeni yayın gelirleri uygulamasının ardında oy alma çabasının olabileceğini de vurgulayarak, "Çünkü o kulüplerinde bizim kadar oyu var. Eskiden belirleyiciydik ama şimdi karşı taraf bloke olunca, tek kalıyoruz. Şu anda sadece Federasyon'un Yönetim Kurulu'nda bir tane arkadaşımız var. Başka hiçbir Trabzonlu kurullarda yok. Var olanları çıkardılar. Demek ki bizi istemiyorlar. Tüm kurulların başkanları, 'Emrinizdeyiz' diyor ama bende onlara, 'Trabzon doğumlular bana emrinizdeyiz desin' diyorum, çünkü bu daha çok hoşuma gidiyor. Ama Trabzon doğumluları gösteremiyorlar. Demek ki açık şekilde istenmiyoruz" dedi.



"TRABZON'DA FUTBOL 1910'DAN BERİ VAR"



Şener, kendi şehrinin takımının desteklemeyen hiçbir şehirde başkanlık yapmayacağını da belirterek, "Trabzon'da 1910'dan beri ciddi futbol var. İdmanocağı - İdmangücü rekabeti yıllarca sürmüş. Bu kültür o kadar gelişmiş ki, Trabzonspor hemen kurulamamış. Bunun nedeni ise, yok senin rengin olacak, yok benim ki olacak diye. En sonunda hiç kimsede olmayan renk bordo - mavi olarak ortaya çıktı. Ankara'da birinci lige çıkma maçında Trabzon'da otobüs kalmadı, kamyonların ardında çoluk çocuk, yaşlı - genç okul sıralarını doldurarak oraya gittiler. O coşkuyu yaşamak için. Şimdi böyle bir futbol kentinin olduğu yerde diyorsunuz ki, 'Size az para vereceğim.' Bu olmaz, yukarda Allah var" diye konuştu.



"HAYALİMDEKİ TAKIMIN YÜZDE 70'İNİ KURABİLDİK"



Şener, geçen 15 yıllık sürede Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda çok ön plana çıktığını da belirterek, "Şampiyonluk her zaman olduğu gibi yine 4 takım arasında geçiyor. Ama bu sefer ekonomik rakamlar çok yükselmiş. Biz bu rakamlara ulaşamıyoruz. Bu nedenle kendi bütçemizle daha dikkatli seçim yapmaya çalışıyoruz. Bu senede bunu başardık. Fenerbahçe'nin 50 milyon dolarlık bir transfer bütçesi var, biz zorlanarak 20 -25 milyon dolarlık bir seviyeye ulaştık. Fena olmayanda bir takım kurduk. Ama buna rağmen hayalimdeki takımın yüzde 70'ini kurabildik. Geri kalanı oluşturmak için bir iki takviye daha gerekebilir. Buna ilerleyen günlerde bakacağız. Benim en çok istediğim alt yapıdan oyuncuların çıkarak A takımda oynaması. Böylelikle yıllardır alt yapıya harcadığımız emeklerin boşa gitmemiş olduğunu görmek istiyorum. Bu nedenle rezerv lig olsun diye Karadenizspor'u kurduk" diye konuştu. Şener, Süper Lig'de 6 + 2 olan yabancı kontenjanın sayısının artırılmasına karşı çıkacağını da sözlerine ekledi.



"HEDEFTEN UZAKLAŞIRSAK, FUTBOLCU SATABİLİRİZ"



Devre arasında hedeften kopmaları durumunda kulübün menfaatleri doğrultusunda bazı futbolcuları yüksek ücretler karşısında satabileceklerini de söyleyen Şener, "Biz hedef koyarken, oyuncularımızla ve teknik heyetimizle konuşarak koyduk. Eğer devre arası hedefe gitmiyorsak ve takımdaki bazı futbolcularımız çok para ediyorsa, kulübün menfaatleri doğrultusunda bu futbolcuları satabiliriz. Ama kulübe gelir getirmek için asla futbolcu satmayız. Devre arası eğer hocamız 'şu futbolcuya ihtiyacım yok' derse onu da satarız. Eğer, 'benim şu mevkide iki tane daha adama ihtiyacım var' derse, bu transferleri de yapmak için elimizden geleni yaparız. Şu anda devre arası takviye yapacakmış gibi araştırma yapıyoruz, ama devre arasında genelde sorunlu futbolcular kalıyor" dedi.



"ÖNCELİKLE HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA KATILMAK"



Bu sezon Avrupa Kupaları'na katılmanın en büyük hedefleri olduğunu da söyleyen Şener, "Ayrıca ceza almadan bir sezon geçirmek istemiyoruz. Ama bizim için esas önemli olan gelecek sezon. Belki gelecek sezon bir iki takviye daha yaparsak, Eski Trabzonspor'u yeniden diriltebiliriz. Biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte çok uyumlu çalıştık. Bu kulübün ayağa kalkacağına herkes inandı. Transferler tek tek Trabzon'a gelmeye başlayınca, paraları da ödenince herkes kenetlendi. Günlük forma satışımız arttı, kombine satışımız bir anda tavan yaptı. Bununla birlikte bizde Trabzon'da yeni bir mağaza kurma ardından bunu İstanbul, Ankara ve İzmir'e yayma kararı aldık. Ayrıca birde sanal operatörlük projemiz var. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Kadroyu iyi kurduktan sonra bu tür gelişmelerin olması normal" dedi.



"TARAFTARLARI SIRTIMDA TAŞIMAK İSTİYORUM"



Şener, bu sezon taraftarların sergilediği tutumun kendisini fazlasıyla memnun ettiğini de belirterek, "Evimizde oynadığımız son Beşiktaş maçında dört dörtlük bir seyircimiz vardı. Bundan sonrada böyle gidecektir. Trabzonspor seyircisi vefakardır. Ekonomik sorunları olmasına rağmen, bilet alıp maça yürüyerek gidip, yürüyerek geri döner. Ben taraftarlarımızın bu davranışını taktir ediyorum ve onları sırtımda taşımak istiyorum. Geçtiğimiz sezonlarda tribün olayları nedeniyle ceza aldık ama bu olayı ortaya doğru koyarsanız ve yanlışları anlatırsanız, taraftarlarımız kendi hatalarını kabul ediyor. Şu anda seyirci portföyümüz çok iyi inşallah böyle de devam edecek" diye konuştu.



"TRABZONSPOR DALGA GEÇİLECEK BİR KULÜP DEĞİL"



Şener, transfer sezonun sona ermesine rağmen kulüpte kalan Hasan, Erdinç ve Jabi'nin tutumunun hoş olmadığını da ifade ederek, şunları söyledi:



"Hasan, Erdinç ve Jabi'ye kulüp bulmamıza ve üstüne para teklif etmemize rağmen, bu futbolcular 'Gitmeyeceğiz' diye tutturdular. Bunun altında ekonomik gerekçelerin dışında başka nedenler aramanın anlamı yok. Bizde bu futbolcuların alacaklarını hukukta, 'Tahsili mümkün olmayan alacaklar' diye bir terim vardır. O kısma ekledik. Bizim kulüp olarak belki onların alacağı paraya ihtiyacımız yok ama Trabzonspor kulübü de dalga geçilecek bir kulüp değil. Bu yüzden bizim dediğimiz saatte antrenmana çıkacaklar."



TRABZONSPOR EN AZ GOL YİYEN TAKIM



Turkcell Süper Ligi'nde 4. hafta itibariyle averajla ikinci sırada bulunan Trabzonspor, Kayserispor ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı olma unvanını eline geçirdi. 4 maçta sadece 1 gol yiyen bordo - mavililer, Beşiktaş, Galatasaray ve Sivasspor ile birlikte namağlup 4 takımdan biri oldu.





