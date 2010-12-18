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Spor

SADRİ ŞENER TEK BAŞKAN ADAYI TRABZON (A.A)

18 Aralık 2010 14:00

-SADRİ ŞENER TEK BAŞKAN ADAYI TRABZON (A.A) - 18.12.2010 - Trabzonspor Kulübünün 61. Genel Kurulu başladı. Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak genel kurula, üyeler fazla ilgi göstermedi. Tek aday olan mevcut başkan Sadri Şener genel kurulda hazır bulundu. Divan kurulunun oluşturulmasıyla başlayan genel kurulda, İlhami Algan oy birliğiyle divan başkanlığına seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu. Daha sonra yönetim kurulu adına Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulu idari ve mali raporlarını okudu. Ardından, kulüp tarafından hazırlanan ve yönetim kurulunun faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi izlendi. Genel kurul, denetleme kurulu raporunun okunup görüşülmesiyle sürüyor.

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