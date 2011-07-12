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Spor

Sadri Şener serbest bırakıldı

Futboldaki şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

12 Temmuz 2011 03:00

T24 - Futboldaki şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şener'e yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından saat 16.30 sıralarında sorguya alınan Sadri Şener'in ifadesi tamamlandı.

Şener, 200 bin TL kefaletle serbest bırakılması talebiyle nöbetçi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkemeye çıkan Şener, burada serbest bırakıldı ve adliyeden ayrıldı.

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor Kulübü'nün yöneticileri Hasan Yener ve Temel Kazancıoğlu serbest bırakıldı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan ''Yener ve Kazancıoğlu ifade verdiler'' başlıklı açıklamada, şike soruşturması çerçevesinde ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağrılan kulubün Genel Sekreteri Hasan Yener ile Mali İşler Sorumlusu Temel Kazancıoğlu'nun İstanbul'daki ifade verme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, ''Her iki yöneticimiz emniyet görevlilerinin kendilerine yönelttikleri soruları cevapladıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ayrıldılar'' denildi.

Trabzonspor'un kulüp avukatı Celal Çobanoğlu'nun yaptığı açıklamada, iki yöneticinin de serbest bırakıldığı belirtildi.

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