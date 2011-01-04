-SADRİ ŞENER: ''SAHA DIŞINDA İŞİMİZ OLMAZ'' BELEK (A.A) - 04.01.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yaşanacak şampiyonluk mücadelesiyle ilgili olarak, ''Saha dışında bizim hiç işimiz olmaz'' dedi. Trabzonspor'un antrenman yaptığı Gloria Otel'in sahasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından sonra camiada herkesin şampiyonluk yarışındaki sıkıntının saha dışı olabileceğini düşünmeye başladığını ifade edilerek yöneltilen soruya, ''Zannetmiyorum, saha dışında bizim hiç işimiz olmaz. Hiçbir zaman da olmamıştır. Böyle bir şeye ihtiyaç da duyulmaz. Böyle bir şeye ihtiyaç duyanlar bize gelemez. Aziz Bey tam ne söyledi bilmiyorum şu anda bizim o bölümle işimiz yok, o işlere kapalıyız'' şeklinde yanıt verdi. -''YOLUMUZU ÇİZECEĞİZ...''- Sadri Şener, orta alana transfer konusundaki soru üzerine de, birkaç antrenmandan sonra teknik direktör Şenol Güneş'in transfere gerek olup olmayacağını kendilerine ileteceğini, buna göre davranacaklarını açıkladı. Mehmet Çakır'ın takıma katıldığını, sağlık kontrolleri ve imzanın ardından takımla çalışmalara başlayacağını ifade eden Şener, '' Mehmet Çakır serbest kalan bir oyuncuydu. Tuncay Bey, Nevzat bey girişimde bulundu aldılar. Biraz önce geldi, yarın sağlık muayenesi ve mukavele yapacağız sonra da takıma katılacak. Orta alan benim düşüncem değil. Bunlar hep hocanın düşüncesi. Birkaç günlük antrenmandan sonra böyle bir şeye gerek var mı yok mu onu söyleyecek biz de ona göre yolumuzu çizeceğiz'' şeklinde konuştu. Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Kahlenberg ile ilgili bir soru üzerine de Şener, ''Hoca bir orta alan isterse, daha belli değil, 3-4 gün sonra bize bildirebilir. Bir tanesi Kahlenberg ama onun dışında bir kaç oyuncuyu daha izletiyoruz'' dedi. -''ŞAMPİYONLUK TRENDİNE GİRMİŞ BİR TAKIMIN OYUNCUSU BİR YERE GİTMEZ''- Sadri Şener, Selçuk ve Egemen gibi oyuncuların da dahil olduğu iç transfer görüşmeleri yapılacak futbolcularla görüşmelerin nasıl gittiği sorusuna şöyle yanıt verdi: ''Burada bir noktayı koyarız. Bir kere şampiyonluk trendine girmiş bir takımın oyuncusu bir yere gitmez. Niye gitsin. Hava burada, ambians burada, devamlı gündemdesin. Geçen sene de burada kamp yaptık. Yanılmıyorsam 2 televizyon kamerası vardı, toplam 7-8 gazeteci vardı. Şimdi herhalde 20'ye yakın var. Her geçen gün artar. Bu arz talep dengesi. Şu anda biz talep ediliyoruz. Bizim oyuncuların paralarında da bir sıkıntı olmadığına göre başka bir takıma gideyim düşüncesi olacağını zannetmiyorum.'' -''GEÇ KALAN OYUNCULARA CEZA VERİLECEK''- Devre arası kampına geç kalan oyunculara nasıl bir yaptırım uygulanacağı soru üzerine Şener, teknik direktör Güneş'in bu oyunculara ceza vereceğini, kendilerinin de onaylayacağını açıkladı. Şener'in ifadeleri şöyle: ''Hocamız zannediyorum ceza verecek, biz de onu onaylayacağız. Kalan kısmı hocaya ait. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Hoca bir tarih açıklamış, dini bayram, yılbaşı, gidiyorlar. Ama bu bir meslek, çok para kazanılıyor. Uzak yol kaptanının hanımı denizin ortasında doğum yapacak, kaptan ben inip hanımıma bakmaya gidiyorum diyemiyor, mesleği o. Bunların da mesleği o. Ama devre arasını bir sisteme oturtmak lazım, genelde daha kısa tutmak lazım diye düşünüyorum.'' -''EN ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ OTURMUŞ TAKIMIMIZ''- Sadri Şener, rakipleriyle aralarındaki puan farkı ve ikinci yarıdan beklentileriyle ilgili olarak şöyle konuştu: ''5 puan önemli bir fark. Fenerbahçe ile 9 puan. Bu bir tarif. Bir tarif de 3 puanlık sistemde çok önemli bir fark olmaması. Ama oynanacak olan 17 maç var ve onlar oynanmadan şampiyon olunmuyor. Avantajlı bir durumdayız. Avantajın en önemlisi çok iyi bir takım var, oturmuş bir takımımız var. İkinci maç Fenerbahçe ile esas 5-6 maçtan sonra ne olup ne olmayacağımız netleşir diye düşünüyorum.''