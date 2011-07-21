-SADRİ ŞENER KONUŞTU BODRUM (A.A) - 20.07.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili, ''Bu olay Trabzonspor Kulübü'nü etkilemez. Bize isnat edilen bir şey yok zaten. Kendi ifadelerimizi verdik serbest kaldık'' dedi. Şener, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Etik Kurulu'nun liglerin ertelenmesiyle ilgili kararı bu hafta sonu vereceğini ifade ederek, prosedürün öyle olduğunu söyledi. Soruşturmayla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirten Şener, ''Bizim divan kurulu 'şampiyonluğu istiyoruz' dedi. Tabii bizim süreç bir yargı süreci olduğu için yorum yapmak doğru değil. Bu divan kurulunun söylediği bir şey. Herkes bir şey söylüyor'' diye konuştu. Şener, ''liglerin başlama tarihiyle'' ilgili soruya ise ''Ağustos zaten çok şık bir ay değil, mesela ne bileyim kura çekiyorsunuz Antalya, ölüyorsun. Eylül'e sığar esasında. Bir tane çarşamba oynatırsın, hallolur. Daha mantıklı olur ve bütün işleri çözer. Bazı şeyleri daha net çözerler, dolayısıyla daha netleşir'' yanıtını verdi. Futbolda şike iddialarına yönelik yargı sürecinin devam ettiğini ve bu konuda fazla konuşmanın doğru olmadığını ifade eden Şener, şunları söyledi: ''İstanbul basını daha kuvvetli Trabzon'daki basından, daha etkili. Bu süreç nasıl devam edecek hiç bilmiyorum. Çünkü yargı kararı verecek, yorum yapmamız da yanlış. Futbol Federasyonu'nun birtakım talimatnameleri var. Buna da herkes uymaya mecbur. Bu olay Trabzonspor Kulübü'nü etkilemez. Bize isnat edilen bir şey yok zaten. Kendi ifadelerimizi verdik serbest kaldık. Fenerbahçe ve diğer kulüpleri de bilemiyorum yani. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah herkes iyi olur, futbol için iyi olur. Yapacak bir şey yok, söylenecek bir şey yok.''