-Sadri Şener ile iki yöneticiye 21 gün hak mahrumiyeti İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ile yöneticiler Tuncay Bekiroğlu ve Hasan Yener'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda, kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar ve sonraki benzer açıklamaları nedeniyle Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'e takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezası verdiği bildirildi. Kurulun, basında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle bordo-mavili kulübün yöneticileri Tuncay Bekiroğlu ve Hasan Yener'i de takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezasıyla cezalandırdığı, resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Trabzonspor Kulübü'ne de 50 bin lira para cezası verdiği kaydedildi. PFDK'nın ayrıca Trabzonspor ile Orduspor arasında oynanan lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bordo-mavili kulübe, 30 bin lira para cezası verdiği belirtildi. -Terim'e 5 bin lira ceza- PFDK'nın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i, Galatasaray ile Manisaspor arasında oynanan lig maçında akreditasyon kartını görünür şekilde takmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezasıyla cezalandırdığı kaydedildi. Kurulun verdiği diğer cezalar şöyle: 10 Bin Lira: Gaziantepspor 5 Bin Lira: Ankaragücü, Samsunspor 3 Bin Lira: Belediye Vanspor 2 Maç Men: Eren Öztürk (Kardemir Karabükspor A2 Takımı futbolcusu), Erdal Pekdemir (Orduspor A2 Takımı futbolcusu)