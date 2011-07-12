-SADRİ ŞENER İÇİN KEFALET TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Savcılık sorgusu tamamlanan Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, 200 bin TL kefalet karşılığı serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevkedildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından saat 16.30 sıralarında sorguya alınan Sadri Şener'in sorgusu tamamlandı. Şener, 200 bin TL kefalet vermesi talebiyle nöbetçi İstanbul 12. ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi. Nöbetçi hakimlik, talep edilen 200 bin TL'lik kefaletle ilgili karar verecek. Bu arada, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir başka savcı tarafından aynı saatlerde sorgusuna başlanılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener'in ise ifadesinin alınması işleminin devam ettiği öğrenildi.