Sadri Şener hakkında takipsizlik kararı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Fenerbahçe Kulübü Avukatlar Derneği, Sadri Şener hakkında ‘Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden Karadeniz Yaz Oyunları tesis yapımı için alınan 6 Trilyon 352 Milyar’ın 5 Trilyonunun Trabzonspor ’a aktarıldığı’ ve ‘Şike davası dosyasında yer alan polis fezlekesine göre Şener’in, başbakanı tehdit ettiği’ iddialarıyla ilgili Nisan ayında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma dosyası ‘örgüt suçu kapsamında olduğu gerekçesiyle’ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şike soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Berk’e gönderildi. Mehmet Berk’in başsavcı vekili olmasının ardından soruşturma dosyası Terörle Mücadele Soruşturmalarına bakan savcılığa devredildi.

Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, dosyaya ilişkin kararını verdi. Suç duyurularında yer alan iddialarının doğru olmadığına kanaat getiren savcılık, suç unsuruna rastlanmadığını belirterek, dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.