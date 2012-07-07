Sadri Şener: Burak’ı G.Saray’a satabiliriz

Sadri Şener, ‘Trabzon’a dönmeyeceğim’ diyen Burak için Aslan’a yeşil ışık yaktı

Daha önce ‘kesinlikle satmam’ diyen Şener transferin şartlarını açıkladı:

“Yattara’yı 10 milyon €’ya satmamıştım ama sonra oynamadı. Burak için G.Saray 7 milyon €, sonraki satıştan %25 pay ve 1 oyuncu verirse olabilir.”

Süper Lig’de geçen sezonun gol kralı Burak Yılmaz’ın yeni sezonda Trabzonspor’da olmayacağı kesinleşirken, yıldız futbolcunun G.Saray’a gitmesinin de önü açıldı. Daha önce Vatan gazetesine özel açıklamalarda bulunan “Burak Yılmaz için G.Saray 7 milyon euroya çıktı ama 10 milyon euro da verseler Burak’ı bırakmayız, bırakamayız. Avrupa’dan da henüz teklif yok” diyen bordo-mavililerin başkanı Sadri Şener de bu konudaki tavrını yumuşattı.

Şener'in bu kararında Burak Yılmaz’ın teknik direktör Şenol Güneş’e arayarak Trabzon’a dönmeyeceğinin bizzat iletmesinin de önemli rolü olduğu öğrenilirken, bordo-mavililerin başkanı bu gelişmeler üzerine konuştu, Yattara’da yaptığı hatayı Burak’ta tekrarlamak istemediğine vurgu yapan Sadri Şener “İbrahim Yattara konusunda yaşadığım sıkıntının tekrarlanmasını istemiyorum. O dönem Yattara’ya 10 milyon Euro önerdiler. (Suudi Arabistan’ın Al İttihat takımı 2008’de bordo-mavili takımda sergilediği üstün performansın sonrasında Karadeniz ekibine astronomik bir teklif yapmıştı) Ama ben satmadım. Sonrasında ise Yattara doğru düzgün hiç top oynamadı.



Öncelik Lazio’da



Bu işler gönülsüz olmaz. Gönülsüz oynarsa kendisine de takıma da katkısı olamaz. Bunun örnekleri çok. Biz de bizzat yaşadık. Bu nedenle şimdi Burak’la en başından beri ilgilenen Lazio’dan teklif bekliyoruz. Ancak henüz gelmedi. Eğer istediğimiz gibi 5 milyon Euro peşin verirlerse Burak’ı satarız.

G.Saray ise iyi ve Trabzon halkına izahat yapabileceğim bir teklifle gelirse transfer olabilir. 7 milyon Euro artı başka bir takıma transfer olursa bonservisinin yüzde 25’i ve bir oyuncu önerirlerse bu işe sıcak bakarım. Ama bana G.Saray’dan resmi bir teklif gelmedi. Aracılar vasıtasıyla haberler geliyor ancak ben kimse ile oturup bir görüşmedim.”