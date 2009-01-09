Sadri Şener: Beşiktaş'a zaten bu yakışırdı



Trabzonpor Kulübü Başkanı Sadri Şener, uzun süredir transfer etmek için çaba sarfettikleri Bursasporlu Yusuf Şimşek'in dün gece geç saatlerde Beşiktaş'a transfer olmasıyla ilgili olarak, "Beşiktaş ve Bursaspor Kulübü'ne de zaten bu yakışırdı" diyerek tepkisini dile getirdi.





İHA muhabirine konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şener, Yusuf Şimşek'in yaptığı davranışın şık olmadığına dikkat çekerek, "5 lira için başka bir kulübe bizi tercih eden bu karakterdeki bir oyuncunun artık Trabzonspor ile hiçbir işi olmaz. İyi ki bu transfer bizim için olmadı. Çok da önemli değil. Biz de başka futbolcu alırız. Zaten sergilenen son görüntü Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerine yakışan bir görüntü. Onlara da bu yakışırdı. Ama biz onlar gibi hiçbir zaman böyle bir davranış içine girmeyiz. Trabzonspor Kulübü'ne ve Sadri Şener'e bu yakışmaz. Alıp hayrını görsünler" dedi.



Gökhan Ünal'ın Antalya'da bir gece kulübünde bir bayanla birlikte olduğunu gösteren fotoğraflarının basına yansıması ile ilgili olarak ise Başkan Şener, "Bu fotoğraf yılbaşı akşamı çekilmiş bir fotoğraf. Ama bunca süre geçtikten sonra bugün basında çıkması oldukça ilginç. Bu resmi sanki futbolcu Antalya'da kamptan ayrılmış ve eğlenmeye gitmiş gibi göstermek ne kadar doğru bunu anlamak oldukça güç. Yılbaşı akşamı hoca herkese izin verdi. Genç bir futbolcu. Kayınvalidesi değilim ki müdahale edeyim. Bu tamamen izinli gününde yapılan bir eğlence" diye konuştu

