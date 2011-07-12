-SADRİ ŞENER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şener'in, İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şener, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. -ADALI VE HAVUTÇU GÖZALTINA ALINDI Futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile Futbol Takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine sabah saatlerinde gelen Beşiktaşlı yönetici Adalı ile Teknik Direktör Havutçu, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fatih Adliyesindeki Adli Tabipliğe götürüldü. Adalı ve Havutçu, sağlık kontrolünün ardından yine garaj kapısı kullanılarak İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.