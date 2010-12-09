-SADRİ ŞENER ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI TRABZON (A.A) - 09.12.2010 - Trabzonspor'da bu ay yapılacak olağan genel kurul öncesi, kulüp başkanı Sadri Şener'in resmi adaylık başvurusu divan başkanlık kuruluna yapıldı. Mevcut yönetim kurulunda bulunan yöneticilerden Mehmet Tunç ve Coşkun Çebi, 250 üyenin imzasıyla kurula Şener ve listesindeki isimleri sunarak resmi başvuruda bulundu. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Özbak, Başkan Şener'in resmi adaylık başvurusunun gerçekleştiğini belirterek, camiaya hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. Genel kurulun ilk toplantıda 3 bin üyenin katılımıyla ancak yapılabileceğini kaydeden Özbak, ''İlk toplantıda çoğunluk bugüne kadar hiç sağlanamadı. İkinci toplantı tarihleri de 18-19 Aralık tarihlerindedir. 16 Aralık 18.00'e kadar başkan adayı veya yönetici olmak isteyen varsa divan başkanlık kuruluna başvuruda bulunmalıdır'' dedi. Özbak, genel kurulda yönetici olmak isteyenlerin bireysel olarak başvuruda bulunabileceğini kaydederek, ''Eğer başvuruda bulunmayan yönetici olursa onlar genel kurulda fazla oyla listeye yazılarak seçilse dahi bu geçerli sayılmayacak'' diye konuştu. Yönetim kurulu üyesi Mehmet Tunç ise bu saat itibariyle başkan Şener adına resmi başvuruyu yaptıklarını belirterek, ''Topladığım 252 imza ile divan başkanlığına belgeyi verdik. Kongre süreci başlamıştır. Hayırlı, uğurlu olsun. Trabzonspor, inşallah çok mutlu şekilde yoluna devam eder'' dedi.