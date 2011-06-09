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SADRAZAM'IN MEZARINI AÇTILAR MANİSA (A.A) 

09 Haziran 2011 00:13

-SADRAZAM'IN MEZARINI AÇTILAR MANİSA (A.A) - 08.06.2011 - Manisa'daki Lala Paşa Camisinin bahçesinde bulunan Sadrazam Lala Koca Mehmet Paşa'nın mezarının açılarak, içine girildiği belirlendi. Alınan bilgiye göre, namaz için camiye gelen cemaati, caminin arkasındaki bahçede bulunan Sadrazam Lala Koca Mehmet Paşa'ya ait mezarda, bir insanın girebileceği büyüklükte delik açılmış olduğunu fark edince, durumu cami imamı Şefik Durgut'a bildirdi. Durgut'un durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, mezarda inceleme yaptı. Mezarın yaklaşık 415 yıllık olduğu bildirilirken, içerisinden alınan bir şey olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi. Cami imamı Durgut ise olayın gündüz mutlaka fark edileceğini, gece meydana gelmiş olabileceğini ifade etti. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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