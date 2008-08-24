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Dünya

Sadr, Irak'a dönmüyor

Mehdi Ordusu liderinin en az 5 yıl daha İran'da kalmaya karar verdiği bildirildi.

24 Ağustos 2008 03:00

Irak'taki Mehdi Ordusu adlı örgütün lideri Şii din adamı Mukteda es Sadr'ın uzun yıllar İran'da kalmaya karar verdiği bildirildi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yardımcısı, Sadr'ın (35) İran'da ne kadar kalacağının belli olmadığını, ama "en az 5 yıl ya da daha fazla bu ülkede kalabileceğini" söyledi.

Aynı yardımcı, geçen Mart ayında İran'ın Kum kentine yerleşen Sadr'ın bu dönemde dini çalışmalarına devam edeceğini ve ilerde "ayetullah", hatta "büyük Ayetullah" olmayı planladığını belirtti.

Mayıs 2007'den beri İran'da yaşayan Sadr'ın zaman zaman Irak'a kısa ziyaretler yapacağı da kaydedildi.Ancak siyasi gözlemciler Sadr'ın geçen ay Mehdi Ordusu'nu birkaç küçük gerilla çekirdeği dışında sosyal yardım örgütüne dönüştürdüğünü açıkladığını, ama bu açıklama ve son açıklamaların Mehdi Ordusu'nun Amerikan ordusunun desteklediği Irak ordusu karşısında Bağdat, Basra ve Amare'de uğradığı yenilgilerden sonra yapıldığına dikkat çekiyorlar.

Şiilikle ilgili konularda uzman olan ABD'de yaşayan akademisyen Veli Nasr, aslında Sadr'ın İran hükümetinin kontrolünde olduğunu ve "Sadr'ın İran'daki misafirliğinin, İran hükümeti Mehdi Ordusu'nun kontrolünü ondan alıp kendi eline geçirinceye kadar süreceğini" ileri sürdü.

Nasr, Sadr'ın dini çalışmalar için İran'da kaldığı şeklindeki açıklamaların ise "görünüşü kurtarmayı amaçlıyor" olabileceğini ve Sadr'ın İran'dan ayrılmak konusunda serbest hareket edemediğine işaret ettiğini belirtti.

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