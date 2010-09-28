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SADIKOĞLU TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR MUĞLA (A.A)

28 Eylül 2010 23:53

-SADIKOĞLU TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR MUĞLA (A.A) - 28.09.2010 - Savarona yatını 49 yıllığına kiralayan Kahraman Sadıkoğlu, ''Savarona yatını bir süredir kiralıyorum. Olayla ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla yarın İstanbul'a döneceğim'' dedi. Antalya İl Jandarma Komutanlığının koordinasyonunda ve Uluslararası Göç Örgütü Temsilcilerinin iştiraki ile gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Muğla ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'nin Göcek beldesi açıklarında bekletilen Savarona yatında incelemede bulundular. İnceleme kapsamında yatta bulunanların ifade işlemleri için sahil güvenlik botları ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi. Yatı 49 yıllığına kiralayan Kahraman Sadıkoğlu, iş görüşmeleri kapsamında Irak'ta olduğunu belirterek, ''Olaydan yeni haberdar oldum. Savarona yatını bir süredir kiralıyorum. Olayla ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla yarın İstanbul'a döneceğim'' dedi.

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