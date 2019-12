Sadıkoğlu, My Fantasy’yi 4 milyon dolara satıyor

T24 - Armatör Kahraman Sadıkoğlu, yıllarca Göcek koylarında tuttuğu, ardından Marmaris ’e getirdiği ‘denizkondu’su My Fantasy’i satma kararı aldı.



Sadıkoğlu, artık yazılıp çizilenler ve üstüne gelen çevrecilerden bıktığını belirterek, “Eksik yok, beni hiçbir yerden atamazlar ama artık yoruldum ve My Fantasy ’i satıyorum ” dedi. 800 metrekarelik yüzer evin sahibi Sadıkoğlu, 4-4.5 milyon dolara satmayı düşündüğü My Fantasy ile bir Rus işadamının ilgilendiğini söyledi. Sadıkoğlu şöyle konuştu: “Bizden detay istedi. Bir fotoğrafçı ile her yeri çektik ona göndereceğiz. Fotoğrafları başka ülkelere de göndereceğiz. Artık böyle tekneler çok. 150 bin dolara bir çanta satan Hermes’in, 157 milyon Euro’ya yaptırdığı 58’e 38 metre teknesi var. İtalyan Prada da aynı tekneden yaptı. Gucci yaptı. UPS bir tane yaptı 75’e 40 metre. Böyle tekneler yapılsın ama liman tüzüğüne uygun olunca buna karşı gelinmesin. Neymiş mal benim gözümün zevkini bozuyor. Ben senin zevkine göre tekne yapmak mecburiyetinde değilimki. Elimde bütün evraklar tamam diyorum gelip incelemek isteyen yok.”