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SADIKOĞLU İFADEYE SMS İLE ÇAĞRILDI ANTALYA (A.A)

07 Ekim 2010 18:00

-SADIKOĞLU İFADEYE SMS İLE ÇAĞRILDI ANTALYA (A.A) - 07.10.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona Yatı'na düzenlenen fuhuş baskınıyla ilgili olarak, yatın işletmecisi Kahraman Sadıkoğlu'nun da ifadesine başvurulacak. Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Savcılığı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla yatın işletmecisi Kahraman Sadıkoğlu'na SMS göndererek, Sadıkoğlu'nu beyanına başvurulmak üzere Antalya Cumhuriyet Savcılığına davet etti. Sadıkoğlu'nun Antalya Adliyesinde ifade vermesi bekleniyor. Bu arada, tutuklular Musa Ç, Tevfik A, Gündüz A, Erdal A, Hülya E. ile Kazakistan uyruklu Eldar B'nin avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. İtirazın nöbetçi mahkemece inceleneceği bildirildi.

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