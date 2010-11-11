Sadık Öke: Atatürk, 21 Mayıs doğumlu, ikizler burcu

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Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın yeğeni Sadık Öke, NTV’nin konuğu oldu. Latife Hanım ile Mustafa Kemal Atatürk'ün ilişkiyle ilgili bilgiler veren Öke, yanında getirdiği kalem ve yelpazenin öyküsünü de anlattı.Sadık Öke, konuşmasında Atatürk'ün doğum tarihini de açıkladı. Sadık Öke, şunları söyledi: “Ben aslında küçük yeğeniyim. Kendisi anneannemin ablasıdır. Latife Teyzem 1899 doğumludur. Latife teyze olarak bildik. Üç kız, üç erkek kardeştiler. Mustafa Kemal İzmir’e girdiğinde kendisine ayrılan evi beğenmemiş. Düşman donanmasının menzilinde olduğu için tepede körfeze hakim bir yer istemiş.Uşakzadelerin köşkü var demişler. Büyük annesi ve kızı var demişler. Buna rağmen Köşk’e gitmiş beğenmiş. Latife Teyzem o sırada evde değilmiş, askerlere erzak ve sağlık malzemesi dağıtıyormuş. Eve gelince bakmış ki askerler orada. Giremezsin demişler, girerim demiş. Faytonunu kendi kullanıyormuş, içeriye girmiş.Merdivende karşılaşmışlar. Demiş ki paşam şeref verdiniz elinizi öpeyim demiş. O şeref bize ait küçük hanım ben sizin elinizi öpeyim. Zira hanımların eli öpülür, ben el öptürmem demiş. O sırada kalpağını çıkarmış. Amcası Halit Ziya Uşaklıgil’e yazdığı mektupta ‘Bir çift mavi göz ve altın sarısı saçlar gördüm’ demiş. ‘Altın bir hare gördüm’ dermiş.Latife Teyzem bakmış ki Köşk çok karmakarışık. Yemekleri, çalışanları ve uşakları bir düzene koymuş. O sırada paşa bir kalp spazmı geçirmiş. Gayrimüslim bir doktor çağrılmış. Doktor içki ve sigarayı yasak etmiş. Latife Teyzem bütün içkileri kilit altına aldırmış. Ve uşaklara da verilmeyecek diye talimat vermiş. Paşa daha yakından tanımak istemiş; getirin bakalım demiş. Rauf Bey’e ‘Karargah komutanlarının hanım olması daha doğruymuş, daha iyi zapturap altına alıyorlarmış’ demiş. Ondan sonra onun sekreteri olmuş. Yabancı basını takip etmiş.