Sadık Çiftpınar taraftarla tartıştı, oyundan çıkmak istedi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Taraftarın tepki gösterdiği Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar oyundan çıkmak istedi.

Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğü ile girilen son 15 dakikada Yeni Malatyaspor taraftarları ile takım kaptanı Sadık Çiftpınar arasında gerilim yaşandı.

Taraftarların tepkisi sonrası kaptanlık pazubanını çıkaran Sadık Çiftpınar, kenara gelerek oyundan çıkmak istedi. Takım arkadaşları ve Kasımpaşa futbolcuları, Sadık Çiftpınar’ı oyunda kalması yönünde ikna etmeye çalıştı.

Daha sonra sakinleşen Sadık Çiftpınar, oyuna geri döndü. Ancak taraftarlar ile arasındaki gerginlik devam eden tecrübeli futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında yerini Philip Awuku’ya bıraktı.

Kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında taraftarın tepkisinin ardından oyundan çıkmak isteyen Sadık Çiftpınar'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."