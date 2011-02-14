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Spor

SADIGOV ES

14 Şubat 2011 13:24

-SADIGOV ES-ES'TEN AYRILDI ESKİŞEHİR (A.A) - 14.02.2011 - Eskişehirspor'un Azerbaycanlı milli futbolcusu Rashad Sadıgov, sözleşmesini feshederek ülkesine döndü. Alınan bilgiye göre, sezon başında defans bölgesine transfer edilen Azeri futbolcu Sadıgov, sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek takımdan ayrıldı. Takımda fazla forma şansı bulamayan Sadıgov, arkadaşlarıyla vedalaşarak ülkesine döndü. Eskişehirspor ara transfer döneminde de Adem Sarı, Emre Aygün, Jaycee John Okwunwanne, Luka Vucko, Bülent Kocabey, Caner Celep ve Agim İbraimi ile yollarını ayırmıştı. Ara transfer döneminde 8 futbolcusuyla yollarını ayıran ve kadrosuna yeni oyuncu katmayan kırmızı siyahlı takım 21 kişilik kadroya sahip.

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