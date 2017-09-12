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Sadettin Tantan açıkladı; Meral Akşener'in partisine katılacak mı?

"Bu hareketi desteklemiyor ve onaylamıyorum"

12 Eylül 2017 16:57

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak "yeni parti"ye katılacağı yolundaki iddiaya ilişkin olarak açıklama yaptı. "Akşener ile yollarımız ayrı" diyen Tantan, söz konusu iddiayı yalanladı.

"Yeni parti"ye katılacağı öne sürülen isimlerin "yolsuzluk" ve "yoksulluk" ile mücadele edemeyeceğini savunan Tantan, şunları söyledi:

“Biz Yurt Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Dün ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bu hareketin kime yarayacağı çok bellidir. Bütün çaba Merkez'de toplanan oyları bölmek ve böldürmektir. Seçmenimiz bundan kimin kazançlı çıkacağını görüp ona göre karar vermelidir. Ben Sayın Akşener'le görüşmediğim gibi bu hareketi de desteklemiyor ve onaylamıyorum. Yurt Partisi ya da Sadettin Tantan, AKP'ye yarayacak herhangi bir oluşumun içinde yer almadığı gibi yer almayacaktır.”

 

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