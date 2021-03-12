Sadettin Saran: Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyoruz

Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig yayın haklarını almak istediklerini söyledi. Saran, "Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız” ifadelerini kullandı.

Saran, konuk olduğu Uçankuş TV'de, Süper Lig'in yayın haklarını almak istediğini söyledi. "Süper Lig'i almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Saran, “Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. Türkiye dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz. Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu. Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız” ifadelerini kullandı. Saran'ın şirketler grubundaki firmalar beIN Sports'a 4K yayın destek hizmeti vermiş, alacaklarını da uzun süre alamamıştı.

Öte yandan başarılı iş insanı Sadettin Saran, yurt dışında iki spor kanalı daha kuracağını belirtti.